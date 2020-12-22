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Masterchef'in eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?

Masterchef Türkiye'de ikinci eleme adayı kim oldu? Masterchef Türkiye 21 Aralık 2020 bölümünde en yüksek puanı kim aldı? Masterchef Türkiye 21 Aralık 2020 bölümünde yarışmacılar hangi yemekleri yaptı? Masterchef Türkiye yarışmacılarının puan durumları ne? Masterchef Türkiye izleyicileri 21 Aralık bölümünde kimin eleme adayı olduğunu ve yarışmacıların puanlarını araştırıyorlar.

22 Aralık 2020 Salı 00:10
Masterchef'in eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?
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Masterchef’te İkinci Eleme Oyununun Kazananı Kim Oldu?  21 Aralık 2020 Pazartesi Günü Masterchef’te Kim Elendi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye’de yarışmacılar 21 Aralık günü yani bugün damla sakızı kullanarak yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı. Masterchef’te ikinci eleme oyununun kazananı kim oldu sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Bunun yanında ikinci eleme  oyununda kimin en yüksek puan aldığı da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Şeflerin Yarışmacılara Verdiği Puanlari

Danilo Şef:

  • Serhat’a 5; 30 puan verdi.
  • Barbaros’a 5;36 puan verdi.
  • Özgül’e 7;31 puan verdi.
  • Emir’e 6;23 puan verdi.

Mehmet Şef:

  • Serhat’a 6 ;36 puan verdi.
  • Barbaros’a 6 ; 42 puan verdi.
  • Özgül’e 7 ; 38 puan verdi.
  • Emir’e 7; 30 puan verdi.

Somer Şef:

  • Serhat’a7 ;43 puan verdi.
  • Barbaros’a 5 ;47 puan verdi.
  • Özgül’e 7;45 puan verdi.
  • Emir’e 7 ;37 puan verdi.

İkinci Eleme Oyununun Kazananı Kim Oldu?

Masterchef’te ikinci eleme oyununu kimin kazandığı herkes tarafından merak ediliyor. Yarışmacılar damla sakızını kullanarak yaratıcı yemekler yapmaya çalıştılar. Yarışmacıların tabakları aşağıdadır.

Serhat’ın Tabağı

Barbaros’un Tabağı

Özgül’ün Tabağı

Emir’in Tabağı

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:10
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21 Aralık Masterchef TürkiyeTv8YarışmaYemekElemeİkinci Eleme Adayı
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