Masterchef'in eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te İkinci eleme oyununda kim en yüksek puanı aldı?

Masterchef’te İkinci Eleme Oyununun Kazananı Kim Oldu? 21 Aralık 2020 Pazartesi Günü Masterchef’te Kim Elendi?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye’de yarışmacılar 21 Aralık günü yani bugün damla sakızı kullanarak yaratıcı yemekler yapmaya çalıştı. Masterchef’te ikinci eleme oyununun kazananı kim oldu sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Bunun yanında ikinci eleme oyununda kimin en yüksek puan aldığı da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Şeflerin Yarışmacılara Verdiği Puanlari

Danilo Şef:

Serhat’a 5; 30 puan verdi.

Barbaros’a 5;36 puan verdi.

Özgül’e 7;31 puan verdi.

Emir’e 6;23 puan verdi.

Mehmet Şef:

Serhat’a 6 ;36 puan verdi.

Barbaros’a 6 ; 42 puan verdi.

Özgül’e 7 ; 38 puan verdi.

Emir’e 7; 30 puan verdi.

Serhat’a7 ;43 puan verdi.

Barbaros’a 5 ;47 puan verdi.

Özgül’e 7;45 puan verdi.

Emir’e 7 ;37 puan verdi.

İkinci Eleme Oyununun Kazananı Kim Oldu?

Somer Şef:

Masterchef’te ikinci eleme oyununu kimin kazandığı herkes tarafından merak ediliyor. Yarışmacılar damla sakızını kullanarak yaratıcı yemekler yapmaya çalıştılar. Yarışmacıların tabakları aşağıdadır.

Serhat’ın Tabağı

Barbaros’un Tabağı

Özgül’ün Tabağı

Emir’in Tabağı