MasterChef'e yeni katılan yarışmacı Selin Aydın Kimdir? Masterchef yarışmacı kadrosu kimlerden oluşmaktadır?

MasterChef’e yeni katılan Selin Aydın kimdir? Dün akşam eleme gecesinin potasında olan Arem ve Duygu’nun arasında elenen isim Arem oldu. Yarışmada yedek olarak bekleyen Selin Aydın yeni katılan yarışmacı oldu. MasterChef Türkiye 14 Eylül Pazartesi günü 54. Bölümü ile yayınlandı. Kaptanlık oyunu esnasında Selin Aydın oldukça dikkat çeken isim oldu.

Masterchef Selin Aydın Kimdir?

1990 yılında İzmir doğumlu olan yeni MasterChef Türkiye Yarışmacısı olan Selin Aydın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun oldu. İnsan kaynakları ve eğitim alanında hizmet veren bir şirketi vardır. Aydın aynı zamanda Ege Kadın Girişimciler Deneği üyesidir ve deneğe aktif olarak katılmaktadır.

MasterChef Türkiye

MasterChef Türkiye yemek yarışması, İngiltere’de reyting rekoru kırarak Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin uyarlamasıdır. Masterchef, 2011 yılında bir sezonda televizyon ekranlarında oynadı. 2018 yılında Acun Medya prodüksiyonuyla TV8'de yayınlandı. 2011 yarışma sezonunda jüri Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar'dan oluştu ve yarışmaya Öykü Serter ev sahipliği yaptı.

MasterChef Yarışmacıları

Emir Elidemir Kimdir?

MasterChef 2020'nin seçkin oyuncularından Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de doğdu. Bonova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nde dört yıllık eğitimini tamamladı. Florida'nın Amsterdam şehrinde staj yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birini 2 Michelin yıldızıyla ödüllendirilmiş bir restoranda yaptı. Daha sonra Fransa'nın Lyon kentinde Michelin yıldızlı bir restoranda staj yaptı. Sonunda New York'taki Benno restoranında bir işe girdi. İngilizce konuşan Emir Elidemir yarışmanın bir sonraki etabında kalmak için ter atacak.

Eray Aksungur Kimdir?

1997 Bol doğumlu Eray Aksungur, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ilk adımı atarak Mengen Aşçılık Lisesini kurdu. Bodrum Divan Oteli'nde ilk stajını tamamlayan ve iki yıllık eğitimin ardından okula dönen Aksungur, ertesi yıl Maxx Royal Kemer'de stajyer olarak çalıştı. Okulunun son yılında okul müdürü olarak liderlik ile macerasına başlayan Eray Aksungur, mezun olduktan sonra bir sezon Bodrum Marina Yat Kulübü'nde şef olarak çalıştı; Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul'a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak gelişmeye devam eden Aksungur, burada yarışarak Flavor Academy programından bir teklif aldı finale yükseldi ve Yarışmada ikinci oldu, Bolu'ya dönüp çeşitli yerlerde görev yapan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef'e katılarak yeni sezon için ana kadroya yükseldi.

Ayyüce Kamit Kimdir?

İstanbul'da yaşayan Ayyüce Kamit, dört yıldır yemek yapıyor. MasterChef Ayyüce Kamit final turunda ismini yazmayı başardı ve ilk turda Şef Danilo, Şef Mehmet ve Şef Somer'in onayını aldı. Aslen Sakarya'dan gelen başarılı yarışmacı Ayyüce Kamit’in yaşı 24’dür.

Barbaros Yoloğlu Kimdir?

Barbaros Yoloğlu, üç farklı yarışmacıyla yaptığı düelloda rakipleri Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan'dan kurtularak jürinin beğenisini kazandı, yarışmaya Muğla'nın Bodrum bölgesinden katıldı. Bitez'de bir restoranda şef olarak çalışan Yoloğlu, deneyimini avantaja çevirdi.

Berk İlter Kimdir?

Berk İlter’in yaşı 20’dir. Yarışmacı İstanbul’da ikamet etmektedir. Küçük yaşlardan beri mutfakta zaman geçirmiştir. Yurt dışından eğitim almakta olan yarışmacının doğduğu il Tokat’tır. Yarışmacı MasterChef Türkiye’de ilk turda jürilere General Tso Chicken yemeğini sunmuş ve tam oy alarak bir üst turda yarışmaya hak kazanmıştır.

Celal Sarıgül Kimdir?

1994 yılı Antalya doğumlu olan Celal Sarıgül, 17 yıl ailesiyle birlikte Kıbrıs'ta yaşadı. Doğu Akdeniz Üniversitesi Mutfak Sanatları Fakültesi'nden mezun oldu ve 5 yıldır aktif olarak aşçılık işleriyle uğraşıyor.

Duygu Acarsoy Kimdir?

Acarsoy, Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu. Özel bir üniversitede hoca şef olarak çalıştı. Yarışmaya katılan Duygu, profesyonel pasta ve fırıncılık eğitimi aldı. Ayrıca dondurma ve sorbe eğitimi aldı. En iyi yumurta yapım yöntem ve tekniklerini kullanan Duygu, ilk 16’da olan ikinci isim oldu. Ziraat mühendisi Duygu Acarsoy 34 yaşında. Bu güzel oyuncu Masterchef'in heyecanı ile TV 8 ekranlarında başarılı oldu, Ankara'da doğdu.

Ebru Has Kimdir?

28 yaşındaki Ebru Has, Düzce Akçakocalı. İlkokulda profesyonel voleybola başlayan Ebru Has, Eczacıbaşı'nda voleybola başladı. Doğa Koleji'nde liseden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon Teknolojisinden mezun olduktan sonra Kadir Has Üniversitesi İstanbul Aşçılık Enstitüsü'nde ve ardından Moevenpick Otel'de aşçılık kursunu tamamladı.

Esra Tokelli Kimdir?

Esra Tokelli 1979 doğumludur ve İstanbul’da ikamet etmektedir. Aşçı. Oldukça iddialı olan yarışmacı bu yönüyle dikkat çekmektedir. Yemek yapmaktan çok hoşlandığını belirten yarışmacı bundan dolayı MasterChef’e katıldığını dile getirdi.

Esra Tokelli, ilk eleme de saray mutfağı çeşitlerinden Darüzziyafe Köftesi yaptı ve jüriden tam oy alarak turu geçen isim olmuştu.

Furkan Yalçın Kimdir?

Gülşah Suna Kimdir?

MasterChef ana kadrosunda kendine yer bulan Furkan Yalçın 2000 doğumludur. 6 seneden beri aynı mesleği yapan yarışmacı okuduğu okulda bu yönde eğitim aldığını söyledi. İlk Tur yaptığı yemekle jüri üyelerinden tam not almayı başarmıştı.

10 Ekim 1992 doğumlu Gülşah Suna, Üsküdar'da doğdu. Terazi olduğunu iddia eden Gülşah Suna, Hezarfen Ahmet Çelebi İlköğretim Okulu'nda başlayıp ailesinin işi nedeniyle girip Kartal / Uğurmumcu'ya taşınan ailenin tek çocuğu, Kocaeli Üniversitesi'nden atçılık ve antrenörlük olarak mezun oldu; Türkiye'de Pegasus'ta üniversiteden mezun olduktan sonra bazı yarış pistlerinde eğitim almadan 4 yıl boyunca hostes olarak çalıştı.

Özgül Çoşar Kimdir?

Özgül Coşar 36 yaşında. Gıda Mühendisi. Özgül Coşar, evli ve iki çocuk babası, pastacılık ve fırıncılık mezunu. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocuklarının doğum günü partisini düzenlediğini ve yemek sevgisini o zaman keşfettiğini söyledi. Kendisinin uzun süredir mutfakta olduğunu iddia eden Özgül Coşar, mutfakta hızlı ve koordineli olduğu için faydalı olduğunu belirtti.

Sefa Okyay Kılıç Kimdir?

Sefa Okyay Kılıç bu yıl 24 yaşındadır. Gazi Üniversitesi Gıda Sanatları Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Londra'dan geldiğini belirtti. Londra'da bir Türk Akdeniz restoranında şef olarak çalışan Sefa Kılıç, kendisinin bu yarışmaya motive bir şekilde hazır geldiğini ve MasterChef’i kazanmak istediğini belirtti.

Serhat Doğramacı Kimdir?

MasterChef Türkiye’de iddialı yarışmacılardan biri olan Serhat Doğramacı, 23 yaşındadır ve mesleği aşçıdır. Yarışmaya İstanbul ilimizden katılmakta olan yarışmacımız, bu işse 9-10 sene önce başladığını belirtti.

Tanya Kilitkayalı Kimdir?

Başarılı yarışmacı Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden katılmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Kilitkaya öğretim görevlisi olaraktan mesleğine devam etmektedir.

Uğur Yılmaz Deniz Kimdir?

Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşında ve aşçı olarak çalışıyor. Antalya'dan bir yarışmaya katılan Uğur, Katar'ın Doha kentinde 2 yıl yemek pişirme üzerine çalışarak, bunu çok sevdiğini ancak sunumunu geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Sedat Tuncer Kimdir?

Sedat Tuncer, Masterchef'e İstanbul'dan katılıyor. MasterChef Sedat 32 yaşında olup Kastamonulu doğumludur. Özel bir yemek firmasında aşçılık yapan Sedat Tuncer 13 yıldır mesleğin içindedir. Anadolu, Osmanlı ve ayrıca Uzakdoğu mutfağına da güvenen Sedat Tuncer, MasterChef'te olmak istediğini çünkü hayalinin bu olduğunu söyledi. Sedat Tuncer MasterChef macerasının ne kadar süreceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

Arem Yüce Kimdir?

Arem Yüce, bu yıl 22 yaşında olan 2020 MasterChef yarışmacılarından biri. Arem, Diyarbakır'dan katılıyor. İlk eleme turunda yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen oyuncu yemeğine "Kuzunun Sessizliği" adını verdi. Arem Yüce, Üçlü düelloda Yakup ve Batuhan ile yarıştı ve birincilik kazandı.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİM?

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da jüride Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

Mehmet Yalçınkaya Kimdir?

Mehmet Yalçınkaya, 1974 yılında Bolu'nun Yenigüney köyünde doğdu. Yalçınkaya tüm dünyada yemek ve mutfak koordinatörü olarak görev yapmaktadır. 2004 yılında İstanbul Gıda Akademisi'nde insan anatomisi ve sindirim sistemi eğitimi aldı. 2005 yılında biyografisi ve uzmanlığı "Famous Food" American "CULINARY" dergisinde trend şef olarak yayınlandı. Dört yılda bir Almanya'da düzenlenen IKA OLYMPIADD DERKÖCHE, 2008 yılında Kategori A yarışmalarında dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli sergi, festival ve yarışmalarda madalya, tabak ve sertifika kazandı. "Füzyon mutfağı" sürecinin farklı lezzetleriyle tanışmak için Türk araştırmalarının sonuçları, Türk'ün her şeyden önce kadim aşçılar arasında bir aşçı olduğunu açıkça göstermektedir.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun Turculia ekibi Dünya Aşçılar Olimpiyat Oyunları direktörü olarak dünya ikincisi oldu. 2017-2018 sezonu MasterChef Türk jürisinde yapıldı. Ertesi sezon yine popüler şovun jüri üyesi oldu.

Somer Sivrioğlu Kimdir?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 doğumlu ve 1995 yılında akademik kariyer hedefi ile Avustralya'ya gitti. Usta olarak çalışırken kariyerine aşçı olarak başladı. Bir süre restoran zincirini işlettikten sonra Sydney'de birçok meze ve menüsünde klasik Türk yemekleri bulunan bir restoran açtı. MasterChef, Türk mutfağını misafir jüri olarak tanıtmak için Avustralya'da düzenlenen programa katıldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap yazdı. Somer Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile birlikte evlendi ve iki çocuğu var.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

2013 Yerel İşletme Ödülü

İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

Danilo Zanna Kimdir?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982'de doğdu. Üç kardeşin en küçüğü olan Danilo Zanna, aşçılık kariyerine aile restoranlarında çalışarak başladı. İtalya'da Gastronomi okudu. Seyahat amacıyla geldiği Türkiye'de bulduğu aşk için burada kalmaya karar vermiştir. Farklı TV programlarında boy göstermiştir. İstanbul Culinary Institute'da İtalyan yemek atölyeleri hazırladı ve gastronomi öğrencilerine eğitim verdi. Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, El Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Vizyon, Lezzet Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi programlarda rol aldı.