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MasterChef'e nasıl başvurulur?

Ülkemizin en iddialı yemek yarışması programı olan ve yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden MasterChef yarışmasına nasıl katılmanın yolları araştırılmaya başlandı. MasterChef yarışmasına katılmak isteyen bu mesleğe gönül verenler yada amatör olarak bu yarışmaya katılmak isteyenler için nasıl başvurulur haberi yaptık. MasterChef nasıl başvurulur? MasterChef yarışmasının başvuru formuna nasıl ve nereden ulaşılır? İşte ayrıntılar.

11 Ocak 2022 Salı 08:01
MasterChef'e nasıl başvurulur?
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Şeflerin yarışması olan MasterChef yarışması büyük bir hızla başladı ve yarışmaya seçmeler ise deavm ediyor. Her hafta elenen yarışmacılardan sonra yarışmaya her hafta yeni bir yarışmacı belirli bir süre dahil olacak ve yarışmaya hak kazanacak. 

Yarışmaya katılanlar ise he rhafta hünerlerini sergilemeye devame edceek ve final kapısını aralamaya çalışacaklar. Türk mutfağı ve yabancı mutfağından yemekler yapacak olan yarışmacılar aynı zamanda tatlı ve hamuru işlerinde de hünerlerini sergileyecekler.

Tanıtım fragmanın yayınlanmasının ardından ilk yarışmacıların belli olması ve daha sonra yarışmaya dahil olacakların seçimleri ise devam ediyor. Yeni başlayacak olan yarışmayla birklikte aynı zamanda seçmeler devam edecek ve yarışmaya katılma şansınız devam edecek. Bizde sizler için seçmelere nasıl katılabilirsiniz bilgilerini derledik.

MasterChef TV8 ekranlarında yayınlanıyor ve dünyanın ve ülkemizin en iyi şeflerinden aynı zamanda yemek dersi almalarına neden olması sebebiyle ilgiyle izlenilen ve katılmak istenilen bir yarışma. Hem yarışıyorsunuz hem de öğreniyorsunuz.

Yarışmaya Whatsapp üzerinden video çekerek ve paylaşarak çok kolay bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. Whatsapp numarası ise şöyle;

0549 890 88 88

Başvurunu gerçekleştirdikten sonra program görevlileri sizlerle iletilşime geçmesi gerekiyor.  Daha sonra yarışmaya katılmak için sizlerden form doldurmanız istenecek. Bu formda doğum yeri ve doğum tarihi, ikamet ettiğiniz yer, adınız soyadınız, cinsiyet, boy kilo meslek bilgileri yaş gibi soruların cevapları sizlerden istenecektir.

Daha sonra ise yarışmaya ait sorular sizlere yöneltiliyor. Yemeğe olan merakınız ilk sorunuz olacak ve ne zamandan beri yemek yaptığınız sorulacak. Bir yemek firmasında çalışıp çalışmadğınız sorulurken aynı zamanda aşçı olarak başka işte çalışıp çalışmadığınız sorusu da sizlere sorulacak. Daha önce farklı bir yemek programına da katılıp katılmadığınız da ayırca soruluyor. Mutfakki becerilerinize kadar herşey detayına kadar sizlere soru olarak geliyor.

Bu sorulardan sonra bir fotoğraf ve video ile şahısınız tanıtmanız isteniyor. Bu fotoğraf ve videoyu da gönderdikten artık seçmelere çağırılıp çağırılmadığınızı merak etmeye başlayacaksınız ve biraz beklemeniz gerekecek. Eğer seçmelere çağırılırsanız size program görevlileri haber veriyor.

Masterchef Türkiye 2021-2022 sezonu için seçme yerleri ve mülakat adresleri henüz açıklanmadı. Ancak ilerleyen zamanlarda başvurunun ardından mülakatların yerleri açıklandığında sizleri en yakın mülakat adresine çağıracaklar ve yüz yüze de kendini ve yemeklerinizi tanıtmanızı isteyecekler.

Tüm soruları yalansız ve dürüst bir şekilde cevaplamanız sizi yarışmaya bir adım daha yaklaştıracaktır. Şimdiden başarılar.


Son Güncelleme: 11.01.2022 08:01
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Masterchef BaşvuruMasterChefe Nasıl Başvurulur
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