Masterchef'e konuk olan Mert Öcal kimdir? Mert Öcal'ın biyografisi

Survivor 2020 yarışmasının iddialı isimlerinden Mert Öcal, bu akşam Masterchef yarışmasına konuk oluyor. Mutfaktaki hünerlerini sergileyecek olan Mert Öcal, Survivor’dan beklenmedik bir zamanda veda ederek hayranlarını üzmüştü.

Mert Öcal kimdir?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Bestof Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra 2004 yılında da Best Model of The World yarışmasını kazanmıştır. Kariyerine oyuncu olarak devam eden Öcal Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Aşk Yeniden, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol almıştır. Yurtdışında ve yurtiçinde birçok defilede modellik yapan Mert Öcal, Survivor 2020 yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu.