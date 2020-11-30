İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olan genç kız yardım bekliyor
Son Dakika
Gözlerini kaybetme tehlikesi ile karşı...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme videosu ile sosyal medyayı salladı
Son Dakika
Nisa Barış Murat Yağcı öpüşme...
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı 40’a yükseldi
Adanaspor'da koronavirüs şoku! Vaka sayısı...

MasterChef'de eleme olacak mı? MasterChef Uğur ne zaman yarışmadan ayrılacak, diskalifiye olacak?

Masterchef Türkiye'de eleme ne zaman yapılacak? Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı? Masterchef'te eleme potasında kimler var? Masterchef Uğur neden hala ekranlarda? Masterchef izleyicileri tarafından bu haftaki dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ve Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine rağmen yeni bölümlerde neden yer aldığı merak ediliyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 17:39
MasterChef'de eleme olacak mı? MasterChef Uğur ne zaman yarışmadan ayrılacak, diskalifiye olacak?
Takip Et:

Masterchef Türkiye’de Eleme Potasına Kim Girdi? Masterchef Uğur Ne Zaman Diskalifiye Edilecek?

Masterchef Türkiye’de eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dokunulmazlık yarışı için yarışan kırmızı ve mavi takım haftanın ikinici dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Masterchef’te eleme potasına kimin girdiği belli olurken çok heyecanlı anlar yaşandı.

Masterchef Türkiye’ye geçen hafta yarışmacı Uğur’un diskalifiye edilmesi gündem konusu olmuştu. 15. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışan kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdiler. Dokunulmazlığı kazanan takımın belli olmasının ardından kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Yarışmanın sonunda ise kaybeden takımdan bir kişi eleme potasına girdi. Eleme potasına giren ismin kim olduğu merak ediliyor.

Masterchef Türkiye’nin 109.bölümünde gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımın oylama sonuçları belli olmuştur.  

Masterchef Türkiye’de İkinci Dokunulmazlığı Hangi Takım Aldı?

Bu akşam ekranlara gelen Masterchef Türkiye yarışma programında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yöresel yemekler ve yedi özel konuğa sunulan yemeklerle oylamalar yapıldı. Mavi Takım 19-16 oy alarak bu akşamın kazananı oldu.

Bireysel Dokunulmazlığı Kim Aldı?

Masterchef’te 15. Haftanın ikini dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Yemek olarak Ramen yapan yarışmacılar yarışın sonuna okunulmazlığı Barbaros almayı başardı.

Eleme Potasına Kim Girdi?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu en fazla oyu alan Sefa haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gitti. Diğer aday ise Eray idi.

Masterchef Türkiye’den Uğur Yılmaz Deniz Ne Zaman Ayrılıyor?

Masterchef Uğur’un diskalifiye edilmesinden sonra hala ekranlarda yer almış olmasının nedeni herkes tarafından merak konusu oldu. Eskiden Twitter’da yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı yarışmadan diskalifiye edildiği açıklanmıştı. Fakat Uğur Pazar günü yapılan eleme gününde Ayyüce’nin elenmesiyle son sekiz kişi arasında kalmıştır. Merakla izlenen Masterchef’in bu hafta ekranlara çıkacak olan yeni bölümünde yer alan Uğur’un bugün yapılacak olan eleme gecesinde yarışmaya veda etmesi beklenmektedir.

 



Son Güncelleme: 30.11.2020 17:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefUğurTV 8YemekElemeYarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

MasterChef'de eleme olacak mı? MasterChef Uğur ne zaman yarışmadan ayrılacak, diskalifiye olacak?
Memur başka iş yaparsa cezası ne olur? Devlet memurları başka bir iş yapabilir mi?
Bu hafta Covid19 için yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Ay Tutulması Türkiye'de görülecek mi? 30 Kasım 2020 Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Bütün Vatandaşlara Geri Ödemesiz 6 Bin TL Verilecek
Bugün kimin maçı var 30 Kasım 2020 Pazartesi TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
Beyaz Show yeniden başlayacak mı ne zaman? TV8’de mi olacak?
Hangi şehrin plaka kodu kaç? Türkiye illeri plaka listesi
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? O iddialara içerik platformundan cevap gecikmedi!
Afili Aşk Erkut diziden çıktı mı? Dizide neden yok? Erkut ne zaman gelecek? Uğur Uzunel nerde?
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Ekim Özel Güvenlik 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Sınavı sonuçları
Kuaförüm Sensin sunucusu Gözde Kansu kimdir? Gözde kansu hakkında bilgiler
Moldova asgari ücret ne kadar? 2020 Moldova yaşam şartları nasıl?
Bekar olmanın faydaları ve pozitif hissettiren yanları
PTT kart numarası nerede yazar? PTT kart numarası ile iban sorgulama
Şok Aktüel'de satılacak Xiaomi Earbuds Basic S kulaklık nasıl, alınır mı?
Tarifeye ek telefon alabilirmiyim? Fatura ve tarifeye ek telefon şartları
İkea çalışma günleri ve saatleri 2020
Kenya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Kalıcı dudak estetiği fiyatları ne kadardır? Dudak estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.