MasterChef'de eleme olacak mı? MasterChef Uğur ne zaman yarışmadan ayrılacak, diskalifiye olacak?

Masterchef Türkiye’de Eleme Potasına Kim Girdi? Masterchef Uğur Ne Zaman Diskalifiye Edilecek?

Masterchef Türkiye’de eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dokunulmazlık yarışı için yarışan kırmızı ve mavi takım haftanın ikinici dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele ettiler. Masterchef’te eleme potasına kimin girdiği belli olurken çok heyecanlı anlar yaşandı.

Masterchef Türkiye’ye geçen hafta yarışmacı Uğur’un diskalifiye edilmesi gündem konusu olmuştu. 15. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarışan kırmızı ve mavi takımlar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya bir mücadele verdiler. Dokunulmazlığı kazanan takımın belli olmasının ardından kaybeden takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştılar. Yarışmanın sonunda ise kaybeden takımdan bir kişi eleme potasına girdi. Eleme potasına giren ismin kim olduğu merak ediliyor.

Masterchef Türkiye’nin 109.bölümünde gerçekleşen ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takımın oylama sonuçları belli olmuştur.

Masterchef Türkiye’de İkinci Dokunulmazlığı Hangi Takım Aldı?

Bireysel Dokunulmazlığı Kim Aldı?

Bu akşam ekranlara gelen Masterchef Türkiye yarışma programında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yöreseller ve yedi özel konuğa sunulan yemeklerle oylamalar yapıldı. Mavi Takım 19-16 oy alarak bu akşamın kazananı oldu.

Masterchef’te 15. Haftanın ikini dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Yemek olarak Ramen yapan yarışmacılar yarışın sonuna okunulmazlığı Barbaros almayı başardı.

Eleme Potasına Kim Girdi?

Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu en fazla oyu alan Sefa haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gitti. Diğer aday ise Eray idi.

Masterchef Türkiye’den Uğur Yılmaz Deniz Ne Zaman Ayrılıyor?

Masterchef Uğur’un diskalifiye edilmesinden sonra hala ekranlarda yer almış olmasının nedeni herkes tarafından merak konusu oldu. Eskiden Twitter’da yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı yarışmadan diskalifiye edildiği açıklanmıştı. Fakat Uğur Pazar günü yapılan eleme gününde Ayyüce’nin elenmesiyle son sekiz kişi arasında kalmıştır. Merakla izlenen Masterchef’in bu hafta ekranlara çıkacak olan yeni bölümünde yer alan Uğur’un bugün yapılacak olan eleme gecesinde yarışmaya veda etmesi beklenmektedir.