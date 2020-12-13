MasterChef'de bu hafta Emir mi elenecek? MasterChef kahini Emir iddiası ortalığı karıştırdı!

TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan MasterChef, bir ifşa depremini daha yaşıyor. Gündemdeki yeni iddialar bomba gibi gündeme geliyor. Acun Ilıcalı’nın operasyonunun ardından haberler geçici olarak durdu ancak kendisine "MasterChef kâhini" diyen bir kişi geçen hafta Ebru Has'ın eleneceğini söyledi. MasterChef Kâhini, Ebru'nun gerçekten elenmiş olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu hafta elenecek yarışmacıyı açıkladı.

MasterChef kâhini, olarak bilinen bu kişi elenen isimleri bilmesinin ardından herkes tarafından merak edilmişti. MasterChef Kâhini her hafta elenen isimleri biliyor ve bu hafta elenen isimin Emir olduğunu söyledi. Emir severler sosyal medyada sevmedikleri kişilerle çetin mücadeleler vermeye devam ederken. Bir zamanlar süren soğuk savaş şimdi patlak verdi. Emir bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yarışmadan eleneceğini savunan MasterChef Kâhini yine ortadan kayboldu.

Acun Ilıcalı tüm önlemleri alsa da Ebru'nun eleneceğini iddia etmiş ve yarışmacının elenmesinin ardından tüm sosyal medya birbirine girmişti. Bu hafta elenecek ismin Emir olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medyada bir kaos daha yaşandı. İlk bölümde Somer Şefin "Tarzı çok iyi çocuğun! Dediği Emir'in yarışmaya devam edip etmeyeceğinin netlik kazanmış değil. Ayrıca ilk bölümde 5 dakika içinde yemek yapmak zorunda kalan Emir, 4 potluk çalışmasının son 4 dakikasında şefler tarafından beğenildi ve Somer Şef, “Görmek istediğimiz Hareketler Bunlar!” Sözlerini dile getirmişti.

Yarışmacının hayranları sosyal medyada sevmeyen kişilere karşı savaş başlattı. Emir, ilk günden itibaren Somer Şef’in bile favori yarışmacısıydı ve her MasterChef yarışmasında hayranlarını başarıyla cezbetmiş isimlerden birisi. Mehmet Şef'in bile "Aferin!" Dediği az sayıdaki yarışmacıdan biri. Yarışmadan elenip elenmeyeceğiyse henüz belli değil.