İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

MasterChef'de bu hafta Emir mi elenecek? MasterChef kahini Emir iddiası ortalığı karıştırdı!

MasterChef Türkiye programında iddialar dur durak bilmiyor. Sosyal medya aracılığıyla her hafta kimin eleneceğini bilen MasterChef Kahini bu hafta Emir'in ayrılacağını iddia etti. Bu iddiadan sonra yarışmacının hayranları, Emir'in elenip elenmeyeceğini merak etmeye başladı.

13 Aralık 2020 Pazar 17:26
MasterChef'de bu hafta Emir mi elenecek? MasterChef kahini Emir iddiası ortalığı karıştırdı!
Takip Et:

TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan MasterChef, bir ifşa depremini daha yaşıyor. Gündemdeki yeni iddialar bomba gibi gündeme geliyor. Acun Ilıcalı’nın operasyonunun ardından haberler geçici olarak durdu ancak kendisine "MasterChef kâhini" diyen bir kişi geçen hafta Ebru Has'ın eleneceğini söyledi. MasterChef Kâhini, Ebru'nun gerçekten elenmiş olduğu gerçeğinden yola çıkarak, bu hafta elenecek yarışmacıyı açıkladı.

MasterChef kâhini, olarak bilinen bu kişi elenen isimleri bilmesinin ardından herkes tarafından merak edilmişti. MasterChef Kâhini her hafta elenen isimleri biliyor ve bu hafta elenen isimin Emir olduğunu söyledi. Emir severler sosyal medyada sevmedikleri kişilerle çetin mücadeleler vermeye devam ederken. Bir zamanlar süren soğuk savaş şimdi patlak verdi. Emir bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Yarışmadan eleneceğini savunan MasterChef Kâhini yine ortadan kayboldu.

Acun Ilıcalı tüm önlemleri alsa da Ebru'nun eleneceğini iddia etmiş ve yarışmacının elenmesinin ardından tüm sosyal medya birbirine girmişti. Bu hafta elenecek ismin Emir olduğunu açıkladıktan sonra sosyal medyada bir kaos daha yaşandı. İlk bölümde Somer Şefin "Tarzı çok iyi çocuğun! Dediği Emir'in yarışmaya devam edip etmeyeceğinin netlik kazanmış değil. Ayrıca ilk bölümde 5 dakika içinde yemek yapmak zorunda kalan Emir, 4 potluk çalışmasının son 4 dakikasında şefler tarafından beğenildi ve Somer Şef, “Görmek istediğimiz Hareketler Bunlar!” Sözlerini dile getirmişti.

Yarışmacının hayranları sosyal medyada sevmeyen kişilere karşı savaş başlattı. Emir, ilk günden itibaren Somer Şef’in bile favori yarışmacısıydı ve her MasterChef yarışmasında hayranlarını başarıyla cezbetmiş isimlerden birisi. Mehmet Şef'in bile "Aferin!" Dediği az sayıdaki yarışmacıdan biri. Yarışmadan elenip elenmeyeceğiyse henüz belli değil.



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masterchef TürkiyeEmirMasterChef Kahini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!
Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!
Kefaret dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncu kadrosu
Kefaret dizisi nerede çekiliyor, konusu ve oyuncu kadrosu
Doya Doya Moda yarışmasında şok ayrılık!
Doya Doya Moda yarışmasında şok ayrılık!
Sadakatsiz 10.bölümde neler olacak? Sadakatsiz 10.bölüm fragmanı yayınlandı
Sadakatsiz 10.bölümde neler olacak? Sadakatsiz 10.bölüm fragmanı yayınlandı
Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster "Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne’ye aittir?" sorusunun yanıtı
Serdar Ortaç İbo Show'a konuk olarak katıldı!
Serdar Ortaç İbo Show'a konuk olarak katıldı!

Popüler Haberler

MasterChef'de bu hafta Emir mi elenecek? MasterChef kahini Emir iddiası ortalığı karıştırdı!
Uzman tahminlerine göre Asgari ücret zammı 2021 yılında ne kadar olacak?
Anthony Joshua - Kubrat Pulev maçı kim kazandı? Youtube Joshua - Pulev maç özeti ve sonucu
Bir Başkadır Hayrunnisa kimdir? Bige Önal kimdir?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
EBA 14-20 Aralık ders programı yayınlandı!
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yemin dizisinde Münevver karakterini Melahat Abbasova canlandırıyor
14 Aralık 2020 Güneş Tutulması saat kaçta gerçekleşecek? Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?
Instagram sahte hesap nasıl şikayet edilir? İnstagram hesap şikayet form adresi
Bankaların kredi ödeme erteleme ve yapılandırma faiz oranları
2021 YKS sınavındada hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak? 2021 YKS müfredatı
Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık durumu nasıl? Futbolcuya ne oldu
iPhone ve Android’de oyun içi reklam engelleme nasıl yapılır?
A Spor Mustafa Göksu neden yok, A Spor'dan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Kemal Doğulu yerine kim juri olarak gelecek?
MEB Yarıyıl tatili öne alınacak mı?
Gelir vergisi vergi dilimleri kaç liradan başlıyor? 2020 Gelir vergisi kim tarafından ödenir?
Bim yılbaşı indirimli ürünler kataloğu
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.