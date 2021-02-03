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MasterChef Yasin Obuz - İstanbul City reklamı şarkı sözleri

Yasin Obuz'un İstanbul City isimli şarkısı YouTube'da paylaşıldı. Şarkı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:58
MasterChef Yasin Obuz - İstanbul City reklamı şarkı sözleri
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MasterChef programında birinci olduktan sonra Survivor'a katılmaya hak kazanan Yasin Obuz yeni şarkısı yayınladı. Şarkı 1 saat içerisinde 100 bin izlenmeye ulaştı. Şarkıya onbinlerce yorum yapıldı. Yasin Obuz'un yeni şarkısına iyi yorumlar yapıldığı kadar kötü yorum da yapıldı. MasterChef ve Survivor programlarında Yasin Obuz'un bir sürü hayran kulübü oluşmuştu. Çok fazla destekçisi olmuştu ancak Survivor'ın sonlarına doğru bir hayli anti kazanmıştı. Antilerin, YouTube'da şarkıyı kötü yorumlara tutmaları gecikmedi. 

 

İstanbul City şarkısının sözleri Ataberk Kunaz ve Furkan Gügercin tarafından yazıldı. Şarkının müziği Yiğit Seferoğlu yaptı. Klibin yönetmenliğini ise Ömer Çelik yaptı.

 

Değişiyor her şeyin seyri

Çektiğim cefaya değdi

Duruyorken tüm hepiniz eğri

Yükseliyorum şimdi

Ayağımda istanbul city

Konuşanlar değil işin piri

Bu duvar yıkılmaz, yeminli

Çıkıpta denesin biri…

Yaso kim yaso flow yaso hız

Açılır ofis içerisi dolu kız

Bura benim cehennemim

Hadi gelip sesi kıs

MİT ajanı gibi gel içimize sız

Gördüğümü söylüyorum alayınız fıs

İsmail gibi sıkıyosun fıs fıs

Gülüp geçiyorum size

Bıyık altı kıs kıs

Bi tarafta sar çek Çek

Bir tarafta sız

Çalın hadi flowları seni hırsız ya

Arkamızdan öt

Yüzümüze tırs ama

Acıkırsa taş yalar

Bu ne biçim hırs

Yapamadın repi bırak seni mızmız

Arı gibi çalışıyor ekip vızvız

Salak sinekleri etkiliyor içimdeki hırs

Ama bilekleri tetikliyor bu nasıl nabız

Gündüzleri torba geceleri dız dız dız..

Değişiyor her şeyin seyri

 

Çektiğim cefaya değdi

Duruyorken tüm hepiniz eğri

Yükseliyorum şimdi

Ayağımda istanbul city

Konuşanlar değil işin piri

Bu duvar yıkılmaz, yeminli

Çıkıpta denesin biri…

Sonu olur pis

Ya bırakırım tarihe yada sana iz

Yapın hadi toplanıpta gidip analiz

O kadar rap zengiyim ki çözemez ekonomist

Yani benim pist

Gece devam etsin

Bırak bunu merak etsin

Beni karşısına alan der ne lanetsin

Başı sonu belli ve bu bir kehanet değil.

Çünkü burada Big Pun, King Kong benim

Sen ise birpiyon

Papyon veriyim tak.

Çekebilir champion'u tiktok dimi?

Raym bi oraya bi buraya ping pong gibi

Şu sesini kıs

Ve köpeğine kız

Boşuna bize caz yapma

Kesemem hız

Ya bu track bi bomba

Demedim mi buum siz

Gava kaçırıyosunuz fıs fıs fıs

Değişiyor herşeyin seyri

Çektiğim cefaya değdi

Duruyorken tüm hepininiz eğri

Yükseliyorum şimdi

Ayağımda İstanbul City

Konuşanlar değil işin piri

Bu duvar yıkılmaz yeminli

Çıkıpta denesin biri…. yeahhh



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:58
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Anahtar Kelimeler:
Yasin ObuzSurvivorİstanbul Cityşarkı SözleriMaster Chef
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