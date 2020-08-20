MasterChef Yarışmacısı Ayyüce Kamit Kim? Ayyüce Kamit Hakkında Detaylı Bilgiler

Yeni sezonu ile yine izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı MasterChef, yeni yarışmacıları ile dikkat çekiyor. Final turuna başlanan yarışma programında adını bir üst tura yazdıran Ayyüce Kamit, izleyicilerin merak ettiği yarışmacılardan biri oldu. Yaptığı yemek ile şeflerin takdirini kazanan Ayyüce Kamit, izleyicilerin en çok araştırdığı isim oldu.

Ayyüce Kamit kimdir?

Hayatına İstanbul’da devam eden Ayyüce Kamit, yemekle ilgisinin küçük yaşlarda başladığı biliniyor. MasterChef’in ilk turunda üç şeften de evet oyu alan Kamit, 4 senedir aşçılık yapmaktadır.

Nereli?

İstanbul’da yaşayan Ayyüce Kamit, aslen Sakaryalıdır.

Kaç yaşında?

Genç hali ve mimikleri ile izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacı 24 yaşındadır.

Yemeği neydi?

Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olduğunu ilk günden belli eden Ayyüce Kamit, Fransız soğan çorbası yaparak şeflerin beğenisini topladı. Yarışmacı 40 dakikada hazırladığı çorba ile adını finale yazdırdı.