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MasterChef yarışmacı Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir hakkında bilgiler

MasterChef Türkiye’de son sekize kalan isimlerden biri de Emir Elidemir oldu. İzleyiciler MasterChef yarışmacı Emir kimdir ve MasterChef Emir Elidemir hakkında bilgileri araştırmaya başladı.

26 Kasım 2020 Perşembe 20:26
MasterChef yarışmacı Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir hakkında bilgiler
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef izleyicilerine beğenisini kazanmaya devam ediyor. Sevilen yarışma programında hünerlerini gösteren isimlerin performansları dikkatleri çekiyor. Yarışmanın ortalarına gelinirken son sekize kalan kişiler belli oldu. Yarışmada son sekize kalan isimlerden biri de Emir Elidemir oldu.

Emir Elidemir kimdir?


31 Ağustos 1994 yılında dünyaya gelen Emir Elidemir Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun olmuştur. Elidemir üniversitesi eğitimi aldığı dönemde Fransa, Amerika ve Hollanda gibi ülkelerde staj yaparak farklı kültürlerin lezzetlerine de hakim olmaya çalışmıştır.

Elidemir, son olarak Cunda Otel’in mutfağında çalışmaya başlamış ve Ağustos ayında yarışmaya katılmak için istifa etmiştir. Başarılı yarışmacı yeni sezonda dikkat çeken isimlerden bir olurken adını son sekize yazdırmayı da başardı.



Son Güncelleme: 26.11.2020 20:26
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MasterchefEmir
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