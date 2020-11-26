MasterChef yarışmacı Emir kimdir? MasterChef Emir Elidemir hakkında bilgiler

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef izleyicilerine beğenisini kazanmaya devam ediyor. Sevilen yarışma programında hünerlerini gösteren isimlerin performansları dikkatleri çekiyor. Yarışmanın ortalarına gelinirken son sekize kalan kişiler belli oldu. Yarışmada son sekize kalan isimlerden biri de Emir Elidemir oldu.
Emir Elidemir kimdir?
Elidemir, son olarak Cunda Otel’in mutfağında çalışmaya başlamış ve Ağustos ayında yarışmaya katılmak için istifa etmiştir. Başarılı yarışmacı yeni sezonda dikkat çeken isimlerden bir olurken adını son sekize yazdırmayı da başardı.
Son Güncelleme: 26.11.2020 20:26