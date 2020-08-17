MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler

2020 MasterChef’te ana kadrolar belli olurken, final turunda mücadele eden Brezilyalı Walison Fonseca yarışmada bekleneni veremedi ve elendi. Birçok izleyici tarafından sempatikliği tarafından dikkat çeken yarışmacı, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Walison Fonseca kimdir?
34 yaşındaki yarışmacı, Türk Melisa Pınar ile evlenerek Türkiye’de yaşamaya başlamıştır. 5 dil bilen Walison Fonseca, Türkiye’yi çok sevdiğini ve hayatında önemli bir yeri olduğunu açıklamıştır. 9 yıldır ülkesinden uzakta yaşayan Walison, MasterChef’te final turuna kadar yükselmişti. Son turda elinden geleni yapan Fonseca, MasterChef ana kadrosuna girmeyi başaramadı ve elendi.
Son Güncelleme: 17.08.2020 22:01