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MasterChef Uğur yarışmadan ne zaman ayrılacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programında yarışmacı olarak bulunan Uğur Yılmaz Deniz'in bir zamanlar yapmış olduğu paylaşımlar gün yüzüne çıkınca başı belaya girmişti. Acun Ilıcalı, bu paylaşımları gördükten sonra yarışmacıyı diskalifiye ettiğini açıklamıştı. Ekranlarda hala yer alan Uğur'un ne zaman yarışmadan ayrılacağı ise merak edilmeye başlandı.

29 Kasım 2020 Pazar 23:37
MasterChef Uğur yarışmadan ne zaman ayrılacak?
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Son zamanlarda sosyal medya gündeminden düşmeyen MasterChef Türkiye yarışmacısı olan Uğur, bir zamanlar yapmış olduğu hakaret içerikli paylaşımlar sonrasında programın sahibi olan Acun Ilıcalı’dan diskalifiye edildiği yönünde açıklama gelmişti. Ancak hala ekranlarda yer alan Uğur’un ne zaman yarışmadan ayrılacağı merak konusu oldu.

TV 8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı bu konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle MasteChef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" ifadelerini kullandı.

MasterChet Türkiye yarışmacısı Uğur’un neden hala programda yer aldığı ise merak edilmeye başlandı.

Uğur’un bir zamanlar sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar başını yaktı.

Uğur'un Kürtler hakkında ırkçı paylaşımları; Gezi eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küfürlü paylaşımları ve Aziz Yıldırım'ın annesine küfür etmesi başını yakan en büyük etmenlerden birisi oldu.

 Bu yarışmacının yapmış olduğu paylaşımlar gün yüzüne çıktıktan diskalifiye edilmesine karar verildi. Fakat şu zamana kadar ekranlara gelen bölümlerde Uğur’un hala yer aldığını görüyoruz. Bunun nedeni ise halen stok çekimlerin devam ettiği denilebilir. Uğur’un hala programda yer almasının nedeni stok çekimlerin hala devam etmesidir.

Bundan dolayı Uğur hala programdaymış gibi görünüyor.

 



Son Güncelleme: 29.11.2020 23:37
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Anahtar Kelimeler:
Uğur Yılmaz DenizMasterchefDiskalifiye
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