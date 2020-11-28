MasterChef Uğur yarışmadan ayrıldı mı, diskalifiye oldu mu? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi?

Masterchef Türkiye Uğur Yılmaz Deniz kimdir? Diskalifiye Mi Edildi ?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışma programında 2020 yılı sezonundaki Uğur Yılmaz Deniz dikkatleri üstüne çekmişti. Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmadan diskalifiye edildiği haberinden dolayı, diskalifiye nedeni merak konusu oldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı yarışmadan diskalifiye edilmesinin haberi hala gündemlerde dolaşıyor. Bu konu hakkında son açıklama Acun Ilıcalı’dan gelmişti. Acun Ilıcalı kendi resmi hesabından vatandaşlar duyurmuştur. Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmadan diskalifiye edilmesi konusundaki paylaşımında terbiye sınırlarını aşan paylaşımlarından dolayı Masterchef yarışmasıyla ilişkisinin kesildiğini bildirdi. Deniz’in geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe, Ali Koç, Aziz Yıldırım hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştır.

Masterchef Türkiye Yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz Kimdir?

26 yaşında aşçılık yaparak hayatına devam eden Uğur Yılmaz Deniz yarışmaya Antalya’dan katılmıştır. Katar Doha’da 2 yıllık bir süre aşçılık yapan Deniz, lezzet konusunda başarılı olduğunu belirtmesinin ardından kendini daha fazla geliştirmesi gerektiğini açıkladı. Mastercheff Uğur, Bodrum’da bir otelde aşçı olarak görevini yapmıştır. Burada tam 7 tane İtalyan şef ile çalışma fırsatı bulmuştur. Aşçılık mesleğini en başta hiç sevmediğini belirterek, meslekteki öğrenmesi gereken şeyleri öğrenmeye başladığında aşçılığı sevdiğini söylemiştir. Bodrum’daki otelden sonra, aşçılık hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübe sahibi olmayı başarmıştır.

Bu 6 ay gibi bir süreden sonra Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs’ta Elexus Hotelde işe başlamasının ardından burada köreldiğini fark ederek, Katar’da çalışmaya karar vermiştir. Ve Katar’da 2 yıl boyunca aktif bir şekilde mesleğine devam etmiştir.