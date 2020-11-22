Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!

22 Kasım 2020 Pazar 21:02
2020 senesinde en çok izlenen yarışma programlarından Masterchef
’te yer alan yarışmacılardan biri olan Uğur Deniz Yılmaz
ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak TV 8
kanalının sahibi ve programın da yapımcısı Acun Ilıcalı
tarafından yapılan açıklama sonrasında, kişisel sosyal medya hesabında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kadınlara yönelik kabul edilemeyecek ifadeler kullanan Uğur Deniz Yılmaz’ın yarışmadan atıldığı bildirilmişti.
Bu kararla birlikte sosyal medyanın gündemine gelen Uğur Deniz Yılmaz binlerce kullanıcı tarafından tepki gördü. Diğer yandan dikkat çeken ayrıntılardan biri de, Uğur Deniz Yılmaz’ın yarışmacı arkadaşlarının kendisini takipten çıkarması oldu. Kendisinin sosyal medya hesaplarında onu takip eden binlerce kişi takipten çıkarttı. Uğur’un hesaplarında yorum yapma bölümünü kapattığı da fark edilenler arasında yer aldı.
Son Güncelleme: 22.11.2020 21:02
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