Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!

2020 senesinde en çok izlenen yarışma programlarından’te yer alan yarışmacılardan biri olanile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarakkanalının sahibi ve programın da yapımcısıtarafından yapılan açıklama sonrasında, kişisel sosyal medya hesabında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve kadınlara yönelik kabul edilemeyecek ifadeler kullanan Uğur Deniz Yılmaz’ın yarışmadan atıldığı bildirilmişti.

Bu kararla birlikte sosyal medyanın gündemine gelen Uğur Deniz Yılmaz binlerce kullanıcı tarafından tepki gördü. Diğer yandan dikkat çeken ayrıntılardan biri de, Uğur Deniz Yılmaz’ın yarışmacı arkadaşlarının kendisini takipten çıkarması oldu. Kendisinin sosyal medya hesaplarında onu takip eden binlerce kişi takipten çıkarttı. Uğur’un hesaplarında yorum yapma bölümünü kapattığı da fark edilenler arasında yer aldı.