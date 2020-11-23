İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...

Masterchef Uğur neden yok, ne oldu, elendi mi, diskalifiye mi edildi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında Uğur'un neden olmadığı merak edilirken diskalifiye mi edildi sorusu gündeme geldi. Konu ile ilgili açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi.

23 Kasım 2020 Pazartesi 22:14
Masterchef Uğur neden yok, ne oldu, elendi mi, diskalifiye mi edildi?
Takip Et:

Tv8’in sevilen yemek yarışması Masterchef’de sansasyonel bir olay yaşandı. Son 8’e kalan yarışmacılardan biri olan ve performansıyla dikkat çeken Uğur Deniz Yılmaz’ın yarışmadan diskalifiye edildiği açıklandı. Açıklamayı bizzat kanalın sahibi Acun Ilıcalı yaptı.

Masterchef Uğur neden yok?

Masterchef yarışmacısı Uğur Deniz Yılmaz’ın 18 yaşındayken Twitter’da yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. 2012 ve 2013 yıllarında kişisel hesabından birçok kesime küfür ettiği paylaşımların ortaya çıkmasıyla, Uğur Deniz Yılmaz’ın Masterchef macerası sona erdi.

Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yarışmacı için şu ifadeleri kullandı:

‘’Uğur Deniz Yılmaz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.’’


Masterchef Uğur, konu ile ilgili bir açıklamada bulunmazken yarışmacının Tweetleri sanal alemde gündem oldu. İşte o tweetler…



Son Güncelleme: 23.11.2020 22:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uğur Deniz YılmazAcun IlıcalıMasterchef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
İbo Show konuklarından Olgun Şimşek kimdir?
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
MasterChef Ayyüce Kamit kimdir? MasterChef Ayyüce hakkında bilgiler
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Masterchef Uğur, programdan çıkarılması sonrasında yarışmacı arkadaşlarından da tepki gördü!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan Covid-19'a yakalandı!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!

Popüler Haberler

Masterchef Uğur neden yok, ne oldu, elendi mi, diskalifiye mi edildi?
2020 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ mu oynayacak?
7 Uyuyanlar hikayesi nedir? 7 Uyurlar nerededir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT 1 yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun reyting oranları
Bugün maç var mı, hangi maçlar var? 23 Kasım Pazartesi 2020 TFF canlı maç yayın saatleri
Müge Anlı 23 Kasım Pazartesi bölümü tekrarı izle
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Hepsiburada efsane Cuma Black Cuma indirimli ürünler listesi
Yeni reform paketinde neler yer alıyor?
Mucize Doktor dizisi ne zaman başlayacak? Hangi diziden uyarlama? Oyuncuları kim?
Emekli maaşına beklenen zam müjdesi geldi!
Zuhal Topal'la Sofrada 29 Kasım Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın kazananı kim oldu?
2019 YDUS Hangi Tarihte Yapılacak? 2019 YDUS Başvuruları Ne Zaman
Kadın dizisi bitti mi, dizi yayından kaldırıldı mı? FOX TV Kadın neden bitti?
Hafta içi hangi saatler arası sokağa çıkmak serbest? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı?
Enes Batur sağlık durumu nasıl? YouTuber Enes Batur trafik kazası geçirdi!
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre'nin yer aldığı diziler
Günlük burç yorumları 24 Kasım 2020 Salı burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde geçen Şelemzar şehri nerdedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.