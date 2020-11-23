Masterchef Uğur neden yok, ne oldu, elendi mi, diskalifiye mi edildi?

Tv8’in sevilen yemek yarışması Masterchef’de sansasyonel bir olay yaşandı. Son 8’e kalan yarışmacılardan biri olan ve performansıyla dikkat çeken Uğur Deniz Yılmaz’ın yarışmadan diskalifiye edildiği açıklandı. Açıklamayı bizzat kanalın sahibi Acun Ilıcalı yaptı.

Masterchef Uğur neden yok?

Masterchef yarışmacısı Uğur Deniz Yılmaz’ın 18 yaşındayken Twitter’da yaptığı paylaşımlar gündeme bomba gibi düştü. 2012 ve 2013 yıllarında kişisel hesabından birçok kesime küfür ettiği paylaşımların ortaya çıkmasıyla, Uğur Deniz Yılmaz’ın Masterchef macerası sona erdi.

Tv8’in sahibi Acun Ilıcalı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yarışmacı için şu ifadeleri kullandı:

‘’Uğur Deniz Yılmaz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.’’

Masterchef Uğur, konu ile ilgili bir açıklamada bulunmazken yarışmacının Tweetleri sanal alemde gündem oldu. İşte o tweetler…