Masterchef Uğur neden elendi, sosyal medyada ne paylaştı, Uğur neden diskalifiye edildi?

Masterchef Uğur neden elendi? Masterchef Uğur sosyal medyada ne paylaştı? 29 Kasım Masterchef Uğur ne dedi? Masterchef Uğur neden diskalifiye edildi?

Masterchef yarışmasından bugün ayrılan isim Uğur oldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle diskalifiye edildi. Uğur’ un bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar merak edilmektedir.

MASTERCHEF UĞUR NEDEN ELENDİ?

Tv8 kanalındaki en popüler programlardan olan Masterchef’le bu hafta vedalaşan isim Uğur oldu. Uğur'un sosyal medya üzerinde yapmış olduğu ırkçı ve saldırgan tavrı büyük tepkilere sebep olmuştu. Program yapımcısı olan ve kanala sahip olan Acun Ilıcalı, yapılan paylaşımları gördüğü zaman Uğur’un Masterchef'le ilişkisini sonlandırdı.

29 KASIM MASTERCHEF PROGRAMDA UĞUR NE DEDİ?

Yaptığı paylaşımlar yüzünden programdan kovulan Uğur, pişmanlığını dile getirerek özür diledi. Uğur, yıllar geçse de yazdıkları için her zaman pişman olacağını belirtti. Bu olayın ardından Somer Şef de ‘’Söz uçar yazı kalır. Onun da izi kalır.’’ dedi.

MASTERCHEF UĞUR’UN SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Yarışma sonrası Twitter ile Instagram platformlarında açıklamada bulunan Uğur, şu sözleri söyledi: "Yemek yapmak yemek sunmak çocukluğumun hayaliydi. Hayallerimin peşinden giderken yolum hep yemeğe ve mutfağa çıktı. Bu masalsı zenginliğin içinde bir yandan hayallerinizin peşinden koşarken bir yandan da büyürsünüz. Ergenlik ve delikanlılık arasında bocalar durursunuz. Ve galiba bolca hata yaparsınız aynı benim gibi. Bizim jenerasyonumuzun hayatının bir parçası haline gelen sosyal medya işte bu ve buna benzer hatalar için bir başka zemin haline geliverir. Sosyal medyada gündeme gelen eski ve neredeyse çocukluk dönemlerimin bazı paylaşımları benim Masterchef hikâyemin sonunu getirdi."