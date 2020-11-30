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Masterchef Uğur neden elendi, neden gitti?

Masterchef yarışmasının son bölümüne Uğur'un diskalifiye haberi damga vurdu. Birçok kişi ise Masterchef Uğur'un neden elendiğini araştırıyor.

30 Kasım 2020 Pazartesi 02:09
Masterchef Uğur neden elendi, neden gitti?
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Masterchef yarışmasında yemekleri ve efendiliği ile dikkatleri çeken Uğur Deniz Yılmaz, talihsiz bir olay yaşayarak yarışmadan diskalifiye edildi. Masterchef’in bu akşam yayınlanan yeni bölümünde jüri, elenen yarışmacıyı açıklayacakken sosyal medya paylaşımları nedeniyle Uğur’un diskalifiye edildiğini açıkladı.

Masterchef Uğur neden elendi?

TV8’de 3.sezonuyla yayınlanan Masterchef yarışmasının en başarılı isimlerinden olan Uğur Deniz Yılmaz, bu akşam diskalifiye edilerek yarışmaya veda etti. Şampiyonluk adayı olan Uğur’un, 2012 yılında Twitter hesabından yaptığı ırkçı ve küfür dolu paylaşımlar nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı.

 Masterchef Uğur, diskalifiye edildiğini öğrenince gözyaşlarını tutamayarak ergenlik döneminde sorunlar yaşadığını ve sosyal medyada geleceği düşünmeden paylaşımlar yaptığını söyleyerek özür diledi. O anlarda tüm yarışmacılar gözyaşlarına boğulurken, Somer Şef ve Mehmet Şef sosyal medyada yapılan paylaşımların hayatımızı bu denli etkilediğini söyledi. Somer Şef’in ‘’Söz uçar yazı kalır, onun da izi kalır’’ sözleri ise geceye damga vurdu.

Uğur Deniz Yılmaz, pişman olduğunu dile getirerek önlüğünü çıkararak gözyaşları içerisinde stüdyodan ayrıldı.



Son Güncelleme: 30.11.2020 02:09
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefUğurTv8Twitter
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