Masterchef Uğur neden elendi, hangi tweetleri attı? Masterchef Uğur diskalifiye sebepleri

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’in yeni sezondaki yarışmacılarından Uğur yarışmadan çıkarıldı. Uğur’un yarışmadan çıkarılması gündem olurken Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz adlı yarışmacının daha önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımların terbiye sınırlarını aşması nedeniyle yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurmuştu. Ilıcalı’nın açıklamasında ifade ettiği paylaşımlar ise merak konusu oldu. İşte MasterChef Uğur’un sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımları;