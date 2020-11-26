İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

MasterChef Uğur ne zaman yarışmaya veda edecek? Acun Ilıcalı Uğur'u neden diskalifiye etti?

MasterChef yarışmacılarından olan Uğur Yılmaz Deniz'in programdan neden diskalfiye olduğu araştırılmaya devam ediyor. Pek çok MasterChef hayranı, MasterChef Uğur ne zaman yarışmaya veda edecek? sorusunu merakla araştırıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 22:57
MasterChef Uğur ne zaman yarışmaya veda edecek? Acun Ilıcalı Uğur'u neden diskalifiye etti?
Takip Et:

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 programında son sekiz yarışmacı arasına kalan ancak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeni ile Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz’in programdan ne zaman ayrılacağı araştırılıyor.

Ayyüce’nin elenmesi sonrasında son sekiz yarışmacı arasında yer alan kalan Uğur Yılmaz Deniz yaptığı paylaşımlarda kullandığı dili nedeni ile Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilmişti.

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi?


Acun Ilıcalı’nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

‘Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.’ Açıklaması yapıldı.

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir?

Aşçılığa çok isteyerek başlamadığını ancak öğrendikçe mutfağa daha da ilgi duymaya başladığını söyleyen Deniz ilk defa küçük bir restoranda başladığı aşçılıkta gelişerek İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. 7 İtalyan şef ile çalışma şansı bulan ve kendini geliştiren Deniz çalışma hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2 gemisinde devam ederek tecrübe kazanmaya devam etmiştir.

6 ay gemide çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen Deniz Kıbrıs Elexus Hotel’de çalışmaya başlamış ancak kendini geliştiremediğini düşündüğü için işten ayrılmıştır. 2 yıl Katar’da çalışmaya başlayan tecrübeli aşçı MasterChef 2020 kadrosuna katılmaya hak kazanmış ve bu durumdan ne kadar mutlu olduğunu herkese göstermiştir.

 



Son Güncelleme: 26.11.2020 22:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefUğur Yılmaz DenizDiskalifiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

MasterChef Uğur ne zaman yarışmaya veda edecek? Acun Ilıcalı Uğur'u neden diskalifiye etti?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Findeks notu ne demek? Findeks notu ücretsiz nasıl hesaplanır?
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL lisansları ne işe yarar? SPK SPL lisans şartları
Koltuk altı kararması neyle geçer? Koltuk altı kararması nasıl düzelir?
Toki sosyal konut kredisi nasıl alınır? 2020 Toki konut kredisi veren bankalar
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Volvo XC90 Teknik Özellikleri tanıtıldı!
Tırnak yeme alışkanlığının zararları nelerdir? Tırnak yeme alışkanlığı nasıl önlenir?
Hangi borçlar yapılandırma kanunu kapsamında olacak? 2020 Vergi ve borç yapılandırması kanunu kapsamı
Rayiç bedeli ne demektir? Rayiç bedel nasıl hesaplanır?
Can Holding'in sahipleri kimler? Can Holding kime aittir?
KYK kredi borçları silinecek mi? Bakan Albayrak'dan son açıklamalar
Epic Games Store 2020 Black Cuma indirimleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Fiili hizmet süresi zammı nasıl hesaplanır? Fiili hizmet süresi zammı kimlere verilir?
Koronavirüs koku ve tat kaybı ne zaman son bulur, ne zaman normale döner?
Rüyada at görmek ne demektir? Rüyada at görmenin tabiri ve anlamı
Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.