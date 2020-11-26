MasterChef Uğur ne zaman yarışmaya veda edecek? Acun Ilıcalı Uğur'u neden diskalifiye etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2020 programında son sekiz yarışmacı arasına kalan ancak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeni ile Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz’in programdan ne zaman ayrılacağı araştırılıyor.

Ayyüce’nin elenmesi sonrasında son sekiz yarışmacı arasında yer alan kalan Uğur Yılmaz Deniz yaptığı paylaşımlarda kullandığı dili nedeni ile Acun Ilıcalı tarafından yarışmadan diskalifiye edilmişti.

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz neden diskalifiye edildi?

Acun Ilıcalı’nın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;

‘Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.’ Açıklaması yapıldı.

MasterChef Uğur Yılmaz Deniz kimdir?

Aşçılığa çok isteyerek başlamadığını ancak öğrendikçe mutfağa daha da ilgi duymaya başladığını söyleyen Deniz ilk defa küçük bir restoranda başladığı aşçılıkta gelişerek İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. 7 İtalyan şef ile çalışma şansı bulan ve kendini geliştiren Deniz çalışma hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2 gemisinde devam ederek tecrübe kazanmaya devam etmiştir.

6 ay gemide çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönen Deniz Kıbrıs Elexus Hotel’de çalışmaya başlamış ancak kendini geliştiremediğini düşündüğü için işten ayrılmıştır. 2 yıl Katar’da çalışmaya başlayan tecrübeli aşçı MasterChef 2020 kadrosuna katılmaya hak kazanmış ve bu durumdan ne kadar mutlu olduğunu herkese göstermiştir.