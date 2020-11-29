MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?

Masterchef Yarışmacısı Uğur Bu Akşam Elenecek Mi? Ne Zaman Diskalifiye Olacak?

Ekranların sevilen programı olan MasterChef yarışmasının geçtiğimiz bölümlerinde Uğur isimli yarışmacının sosyal medya paylaşımlarından dolayı eleneceği gündeme gelmişti. İzleyiciler tarafından çokça merak edilen konulardan biri de Uğur’un ne zaman diskalifiye edileceği idi. İki haftadır konuşulan konu olan Uğur’un diskalifiyesi ne zaman olacak? Uğur bu akşam eleniyor mu?

MasterChef’in sevilen yarışmacılarından biri olan Uğur’un, bilindiği üzere sosyal medyada yaptığı nefret içeren paylaşımlarından dolayı diskalifiye olacağı kararı alındı. Hatta MasterChef programının yapımcısı ve TV8’in sahibitarafından diskalifiye kararını doğrulayan bir mesaj paylaşıldı. Twitter hesabından Uğur’un terbiye sınırlarını aştığı ile ilgili tweet atan Acun Ilıcalı’nın bu paylaşımından sonra Uğur’un ne zaman diskalifiye olacağı merak edilen konulardan biriydi.

Masterchef Yarışmacısı Uğur Bu Akşam Elenecek Mi?

MasterChef’ten eleneceği konuşulan Uğur isimli yarışmacının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden diskalifiye olacağı söyleniyordu. Peki Uğur ne tür paylaşımlarda bulundu da diskalifiye olacak kadar gündeme geldi? Elenmesine sebep olan paylaşımlar nelerdi? Meşhur jüri Somer Şef bu akşamki bölümde, eleme gecesinde Uğur’u yanına çağırıp ona bir bildiri okuyacak.