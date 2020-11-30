MasterChef Uğur ne yaptı, paylaşımları neler, neden diskalifiye oldu?

Son zamanların en popüler dizi olan Masterchef programı bu senede geçen senelere oranlar aynı oranda ilgi görmekte. 110. Bölümü ile karşımıza gelen programda Sefa,Barbaros ve Uğur potaya girmişti. Son dakika olarak Uğurun 2012 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımlarından kaynaklı yarışmaya veda edeceği açıklandı.

Uğurun 2012 de yaptığı paylaşımlar sosyal medya da çığ gibi büyümekte. Takipçileri ne yazdığı konusunda ve diskalifiye olma sebebini araştırmakta. Tv8 de yayınlanan yarışmada eski ye nazaran daha katı kurallar uygulanmaktadır. Acun Medya yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyor ve yarışmacılara artık tolerans sağlamıyor.

MasterChef Uğur yazdıkları ne?

MasterChef Uğur yaşı kaç?

MasterChef Uğur, 2019 yılında Acun Ilıcalı, Ali Koç ve Aziz Yıldırım’a küfürler etmiş, Fenerbahçe’ye şikeci diyen ve sosyal medya hesaplarından terbiye sınırları aşan videoları nedeniyle diskalifiye edildi.

Programın sevilen yarışmacıların olan Uğur değişik tarzı ile ve renkli karakteri ile sevilen bir yarışmacı haline gelmişti. 26 yaşında olan 2 kardeştir. İlk iş tecrübesini ufak bir restoranda yapan uğur aşçılığa severek başlamadığını fakat süre geçtikçe ilgisinin ve sevgisinin arttığını belirtmişti. Küçük bir işletmede kendini geliştiremeyeceğini ve öğrendiği şeylerin aslında ona çok daha fazla şeyler kattığını fark eden Uğur bulunduğu iş yerini değiştirerek İl Riccio Bordum da çalışmaya başladığı bilinmektedir. 7 adet İtalyan şey ile çalışma fırsatı yakalayan uğur daha sonrasında Cruise gemisi olan Mein Scchiff 2 de çalışmış ve kendine daha çok bilgi katma fırsatı bulmuştur.

Daha sonrasında Türkiye ye dönen uğur Kıbrıs Elexus Hotel’de çalışmaya başlamıştır fakat orada öğrendiği bilgilerin kendisine bir şey katmadığını düşünerek ayrılmıştır. Son olarak Katarda çalışmaya karar veren uğur 2 yıl boyunca mesleğini orada yapmıştır.