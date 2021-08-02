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MasterChef Türkiye'nin jürisi şef Mehmet Yalçınkaya şimdi de kameramanlığa el attı!

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Şef Mehmet Yalçınkaya şeflikten sonra yeni bir işe daha adım attı. İşte Mehmet Şefin yeni girişimi…

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:41
MasterChef Türkiye'nin jürisi şef Mehmet Yalçınkaya şimdi de kameramanlığa el attı!
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Yayınlandığı her sezon ekrana damga vuran MasterChef Türkiye bu sezon da bomba gibi bir giriş yaptı. İlk tur elemeleri tamamlanan yarışmada 3’lü düellolar başladı. Şefler ilk 16 kadrosunu belirlemek için sıkı bir eleme yapıyor.

Şeflerle ilgili birçok iddia ortaya atıldı

Programın yeni sezonu başlamadan önce jürilerle ilgili birçok iddia ortaya atılmış ve şeflerin bu sezon yarışmada yer almayacakları konuşulmuştu. Ancak bu konuşulanlar boş çıktı ve programın jüri üyesi şeflerinin değişmediğini hepimiz gördük.

Mehmet şef bunu da yaptı!

Program yoğun bir şekilde devam ederken, Acun Ilıcalı kurduğu Acunmedya Akademi’de aşçılık derslerini de başlattı. MasterChef stüdyosunda yapılan derslere set ekibinden de yoğun ilgi gelince, kameramanlık görevi Mehmet Yalçınkaya’ya kaldı.

 


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefMehmet Yalçınkaya
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