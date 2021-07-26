MasterChef Türkiye'den büyük başarı! Reytingler Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü!

TV8 ekranlarını fenomen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, bayram arasından sonra yeni bölümleriyle ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı.

Bayram sonrasında dün akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye, reyting sıralamasındaki bütün kategorilerde zirvede yer aldı.

Ilıcalı, reytinglerden memnun!

Bu sezonki Survivor 2021 yarışmasından beklenilen reytingleri bulamayan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye’nin aldığı reytinglerden memnun.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jürilik yaptığı yarışmada henüz üçlü düellolar yapılmasına rağmen reytinglerde Ilıcalı’nın yüzünü güldürüyor.

Acun Ilıcalı, daha önce verdiği bir röportajda “MasterChef Türkiye daha önce denendi, tutmadı. Başka yemek programları denendi, tutmadı. Biz bence .ok doğru 3 şef bulduk. Bu kadar zirvede olan 3 ismin bizim programımızda olması beni çok mutlu ediyor. MasterChef’in sihri 3 şefimiz.” İfadelerini kullandı.