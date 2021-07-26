İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

MasterChef Türkiye'den büyük başarı! Reytingler Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü!

TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, bayram arasından sonra yeni bölümleriyle ekranlara müthiş bir dönüş yaptı. MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünün aldığı reytingler ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:30
MasterChef Türkiye'den büyük başarı! Reytingler Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü!
Takip Et:

TV8 ekranlarını fenomen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, bayram arasından sonra yeni bölümleriyle ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı.

Bayram sonrasında dün akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan MasterChef Türkiye, reyting sıralamasındaki bütün kategorilerde zirvede yer aldı.

Ilıcalı, reytinglerden memnun!

Bu sezonki Survivor 2021 yarışmasından beklenilen reytingleri bulamayan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye’nin aldığı reytinglerden memnun.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jürilik yaptığı yarışmada henüz üçlü düellolar yapılmasına rağmen reytinglerde Ilıcalı’nın yüzünü güldürüyor.

Acun Ilıcalı, daha önce verdiği bir röportajda “MasterChef Türkiye daha önce denendi, tutmadı. Başka yemek programları denendi, tutmadı. Biz bence .ok doğru 3 şef bulduk. Bu kadar zirvede olan 3 ismin bizim programımızda olması beni çok mutlu ediyor. MasterChef’in sihri 3 şefimiz.” İfadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ReytinglerAcun IlıcalıMasterchef TürkiyeSomer SivrioğluMehmet YalçınkayaDanilo Zanna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Masum Ricky öldü mü?
Masum Ricky öldü mü?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer

Popüler Haberler

Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Masum Ricky öldü mü?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 25 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 25 Temmuz 2021 Pazar açık noter var mı? 25 Temmuz 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
Kripto para dünyasında bilinmesi gereken önemli terimler
28 Haziran 2021 Pazartesi günü Kanal 7 yayın akışı
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yazılı sınavda sorulan soruların konuları
Telefon ile profesyonel fotoğraf nasıl çekilir? Telefon ile güzel fotoğraf çekmenin yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.