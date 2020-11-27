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MasterChef Türkiye'de Uğur Deniz Yılmaz'a diskalifiye şoku! Yapmış olduğu paylaşımlar başına iş açtı!

TV 8 ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenilen MasterChef Türkiye yarışma programında Uğur Deniz Yılmaz'ın elenmesi gündem oldu. Yıllar önce attığı Tweetler gündeme gelince diskalifiye edilmesi kaçınılmaz oldu. Herkes Uğur'un zamanında atmış olduğu Tweetlerin ne olduğunu merak ediyor.

27 Kasım 2020 Cuma 22:35
MasterChef Türkiye'de Uğur Deniz Yılmaz'a diskalifiye şoku! Yapmış olduğu paylaşımlar başına iş açtı!
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TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında sıra dışı bir diskalifiyeye şahit olundu. Geçtiğimiz sezon MasterChef Türkiye programında yine benzer bir durumdan terbiye sınırlarını aşan birçok yarışmacı programdan diskalifiye edilmişti. MasterChef 2020 yılında ise yine benzer bir olay yaşanarak Uğur diskalifiye edildi. Uğur Yılmaz Deniz’in yıllar önce yapmış olduğu paylaşım ortaya çıkınca diskalifiye edilmesi kaçınılmaz oldu. Zamanında Fenerbahçe Spor Kulübüyle alakalı yapmış olduğu paylaşım taraftarlar tarafından unutulmayınca olanlar oldu.

MasterChef Uğur Neden Elendi?

MasterChef Türkiye programında yarışmacı olan Uğur Deniz Yılmaz yıllar önce yapmış olduğu paylaşımlar gün yüzüne çıkınca Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edildi. Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Fenerbahçe ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapmış olduğu paylaşımlar sonrasında yarışmadan diskalifiye edildi. Uğur Deniz Yılmaz, diskalifiye edilmesinden sonra ne kadar çok üzülmüş olsa da Acun Ilıcalı’nın yakın arkadaşı olan Ali Koç hakkında yapmış olduğu paylaşımlar, Ilıcalı’nın hoşuna gitmedi ve diskalifiye edildi.

Fenerbahçe’nin 21 Kasım gününde Gençlerbirliği karşısında almış olduğu 5-1’lik galibiyetin ardından Yılmaz’ın daha önce yaşanan başarısızlığın suçlusu olarak Ali Koç’u gördüğü paylaşımlar gündeme geldi. Uğur Deniz Yılmaz’ın 2 sene önce atmış olduğu Tweet Acun Ilıcalı’nın hoşuna gitmedi. Yılmaz, bu hafta eleme potasından çıkmış olsa da diskalifiye olarak yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye’de Uğur Neden Yok?

Yarışma programından diskalifiye olduğu için yeni bölümlerde yer almayacaktır. Nundan sonra ekranlara gelecek olan bölümlerde Uğur Deniz Yılmaz yer almayacaktır.

MasterChef Uğur’un elendiği Paylaşımı


Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve eski Başkan Aziz Yıldırım hakkında Küfür içerikli paylaşımlarda bulunduğu için yarışmadan çıkarıldı. Uğur Deniz Yılmaz’ın paylaşmış olduğu Tweetlerin ne olduğu ise merak konusu oldu.

Uğur Deniz Yılmaz’a Göz Altı Kararı’da Gelebilir

MasterChef Türkiye 2020 kadrosunda yer alan yarışmacı Uğur Deniz Yılmaz, 2013 yılında Gezi eylemleri olaylarında da o dönemlerde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında atmış olduğu küfürlü paylaşımlardan dolayı soruşturma açılabilir. Paylaşımları yaptığı dönemlerde kimseler tarafından tanınmayan yarışmacı, şimdilerde bu olaylarla magazinde gündeme gelmesiyle birlikte yapmış olduğu paylaşımlar yüzünden kendisine büyük bir bela olacaktır.

 



Son Güncelleme: 27.11.2020 22:35
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefYarışmaUğur Deniz Yılmaz
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