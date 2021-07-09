MasterChef Türkiye’de Mehmet Şef ışıkları kapattırdı, yarışmacı karanlıkta yemek yaptı

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Eleme bölümlerinin devam ettiği yarışmanın son bölümünde ilk kez bir uygulama yapıldı. Yarışmanın şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmaya katılan Bozbey Muratcan Tuyan’ı teste tabii tuttu.
Oldukça zorlu bir süreç geçiren Muratcan Tuyan, yemeğini zamanında yetiştirmesinin yanı sıra karanlık ortamda hazırladığı menüsüyle şeflerden tam not aldı. Muratcan Tuyan, şeflerden üç evet alarak bir üst tura yükseldi.
Son Güncelleme: 09.07.2021 17:34