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MasterChef Türkiye’de Mehmet Şef ışıkları kapattırdı, yarışmacı karanlıkta yemek yaptı

MasterChef Türkiye heyecanı başladı. Yarışmanın dün yayınlanan bölümünde şef Mehmet Yalçınkaya programa katılan bir yarışmacıyı zorlu bir teste tabii tuttu. Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmacıya yaptıkları gündem oldu.

09 Temmuz 2021 Cuma 17:34
MasterChef Türkiye’de Mehmet Şef ışıkları kapattırdı, yarışmacı karanlıkta yemek yaptı
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TV 8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Eleme bölümlerinin devam ettiği yarışmanın son bölümünde ilk kez bir uygulama yapıldı. Yarışmanın şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmaya katılan Bozbey Muratcan Tuyan’ı teste tabii tuttu.

Oldukça iddialı bir giriş yapan Tuyan’a Mehmet Şef hiç beklemediği bir tepki verdi. 22 yaşındaki genç yarışmacı Çarşamba günü yayınlanan bölümde 5 dakikada menüsünü hazırlamak için tezgahın başına geçti. Eleme turlarının gerçekleştiği bölümde yarışmacı Muratcan Tuyan’ın iddialı olduğunu söylemesi üzerine Mehmet Şef stüdyonun ışıklarını kapattırdı. Levrek ve Rizoni Pilavı yapacağını söyleyen Muratcan menüsünü karanlık bir ortamda hazırladı.

Oldukça zorlu bir süreç geçiren Muratcan Tuyan, yemeğini zamanında yetiştirmesinin yanı sıra karanlık ortamda hazırladığı menüsüyle şeflerden tam not aldı. Muratcan Tuyan, şeflerden üç evet alarak bir üst tura yükseldi.


Son Güncelleme: 09.07.2021 17:34
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Anahtar Kelimeler:
TV 8TürkiyeMasterchef
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