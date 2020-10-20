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Masterchef Türkiye yayınlanmayacak mı? Masterchef'te bilgi sızdıran kim?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali'den MasterChef Türkiye ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiada bir yarışmacının yarışma ve sonuçlarını önceden sızdırdığı belirtilirken programa ara verileceği bilgisini paylaşması gündemde yerini aldı.

20 Ekim 2020 Salı 23:27
Masterchef Türkiye yayınlanmayacak mı? Masterchef'te bilgi sızdıran kim?
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2020 programı ile ilgili büyük bir iddia ortaya attı.


Yaptığı açıklamalarda programdan bir kişinin gelecek bölümlerde yayınlanacak yarışma ve yarışma sonuçlarını önceden sızdırdığı bu nedenle TV8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı’nın programa ara vermek istediğini belirtti.

Söylemezsem Olmaz’ın son bölümünde programdan ayrılan MasterChef Türkiye yarışmacısı Duygu’nun aldatıldığını söylemesi üzerine yarışmadan ayrıldıktan sonra direkt olarak kendini aldatan kişi ile evlenmesi gündemdeydi.

Yarışmacı Duygu’nun aldatıldığını bile bile aynı kişiyle evlenmesini eleştirdikten sonra bir kişinin yarışma ile ilgili bilgi sızdırdığını ortaya atarak ‘Tv8 sahibi diyor ki bunu yapan içeriden biridir o nedenle Masterchef'in çekimlerine bir ay ara veriyorum.’ Açıklamasında bulundu.

 



Son Güncelleme: 20.10.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
Söylemezsem OlmazBircan BaliMasterchef Türkiye
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