MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin kaç yaşında, nereli?

MasterChef

yarışmacısı Kayhan Özekin kimdir? Ne iş yapıyor? Nereli?

Bu sorular çok merak edildi. MasterChef yarışması 2020 yılında 3. sezonuyla TV8 ekranlarında bizlerle buluşmaya devam ediyor. Ön eleme turundan sonra düellolarla karışımıza gelen yarışmada her geçen gün farklı farklı şeflerin seçmiş olduğu yemekleri kısıtlı sürede en muntazam şekilde pişirmeye çalışıyorlar. MasterChef’in 10. bölümünde yer alan düellolardan bir tanesi de Kayhan, Gizem ve Can arasında gerçekleşti. Şefler yarışmacı adaylarından 40 dakika içerisinde Ali Nazik yemeğini pişirmelerini istedi. Yemeğin adını duyunca öyküsünü anlatan Kayhan seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kayhan Özekin kimdir? Mesleği ne? Yaşı kaç? Cevaplar için okumaya devam edelim…

MasterChef Kayhan Özekin kimdir? Mesleği nedir?

MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin 33 yaşındadır. Evli ve 5 yaşında bir kız çocuğuna sahip olan Kayhan Özekin Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunudur. Heyecanına yenik düşen Kayhan Özekin, Mehmet Şef tarafınca sunumunda çok konuştuğu için birkaç kez uyarılmak zorunda kalındı.

Başaracağını kendine olan inancıyla gösteren MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Türkiye’de olma nedenini koyu bir Jose Mourinho hayranlığını ve buna nedenle de futboldan vermiş olduğu önekle açıkladı.