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Masterchef Türkiye Uğur Yılmaz Deniz kimdir? Diskalifiye mi edildi ?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışma programında adaylardan biri olan Uğur Yılmaz Deniz'in Mastercheff'ten diskalifiye edilip edilmediği merak edilmektedir. Masterchef Uğur Kimdir? Mastechef Uğur diskalifiye mi edildi? Masterchef yarışmasında ayrılık mı var? Masterchef jürisinde kimler var?

22 Kasım 2020 Pazar 19:00
Masterchef Türkiye Uğur Yılmaz Deniz kimdir? Diskalifiye mi edildi ?
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Masterchef Türkiye Uğur Yılmaz Deniz kimdir? Diskalifiye mi edildi ?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye yarışma programında 2020 yılı sezonundaki Uğur Yılmaz Deniz dikkatleri üstüne çekmişti. Uğur Yılmaz Deniz’in yarışmadan diskalifiye edildiği haberinden dolayı, diskalifiye nedeni merak konusu oldu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı mı yarışmadan diskalifiye edildiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Masterchef Türkiye Yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz Kimdir?

 26 yaşında aşçılık yaparak hayatına devam eden Uğur Yılmaz Deniz yarışmaya Antalya’dan katılmıştır. Katar Doha’da 2 yıllık bir süre aşçılık yapan Deniz, lezzet konusunda başarılı olduğunu belirtmesinin ardından kendini daha fazla geliştirmesi gerektiğini açıkladı. Masterchef Uğur, Bodrum’da da aşçı olarak görevini yapmıştır.

Yarışmanın ilk turunda şeflere kendi özel tarifi olan bonfile sarma yapmıştır.

Diskalifiye Nedeni Ne?

Masterchef Türkiye'de yarışan Uğur Yılmaz Deniz'in ortaya çıkan tweetlerinden sonra Acun Ilıcalı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Deniz'in yarışmadan diskalifiye olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştır.

Masterchef Uğur’un Tiwitter’daki Paylaşımları Neler?

 

Masterchef Türkiye Jürisinde Hangi İsimler Var?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi jüriler aynı kalmıştır. Jürideki isimler ise Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu olarak devam etmektedir.

Masterchef Türkiye Mehmet Şef Kimdir?

Tam adıyla Mehmet Yalçınkaya isminde olan ünlü şef 1974 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde doğmuştur. Dünyanın farklı ülkelerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapan Yalçınkaya, 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim almıştır.

2005 yılında Amerika da ünlü bir gurme dergisine ‘ CULINARY’ Trend Chef olmuştur. Bu dergide biyografisi ve spesiyalleri yayımlanan şef, Almanya’da 4 yıl aralıklarla yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde üçüncü olmuştur.


Çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda Türk mutfağı kategorilerinde madalya, şilt ve sertifikalar almıştır. Farklı tatları içinde barındıran ‘Fusion Mutfak’ akımını başlatan Yalçınkaya bu kategoriyi Türkiye’de ilk uygulayan şeftir.

2012 yılında ise Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi olmuştur.

2017-2018 sezonunda ise Masterchef Türkiye jüri üyeliğine başlamıştır. Bir sonraki sezonda da izleyenler karşısına jüri üyesi olarak ekranlarda bulunmaktadır.

Masterchef Türkiye Somer Şef Kimdir?

25 Mayısıs 1971 yılında doğmuş olan Somer Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer yapmak için Avusturalya’ya giden Sivrioğlu, Master zamanlarında şeflik kariyerine başlamıştır. Belirli bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yapmıştır. Yöneticilik yaptıktan sonra Sydney’de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına özgü lezzetler bulunduran bir restoran açmıştır. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya’da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlamıştır. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştiren Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Somer Sivrioğlu birçok ödül almıştır. Bunlar; 2013 yılında Yerel İşletme ödülü, İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü, 2010 ve 2011 yılında RCNSW Mükemmellik Ödülü, 2010 İç Batı’nın En iyi Türk Restoranı ödüllerini almıştır.

Masterchef Türkiye Danilo Şef Kimdir?

Tam ismi Danilo Zanna olan ünlü şef, 15 Nisan 1982 yılında doğmuştur. Toplam 3 kardeşlerdir ve Zanna en küçükleridir. Aile restoranlarında çalışarak şefliğe doğru yükselmiştir. İtalya’da Gastronomi bölümünden mezun olmuştur. Gezme amaçlı Türkiye’ye gelen şef hayatının aşkını burada bulmuştur. Ve Türkiye’de kalmaya karar vermiştir.

Çeşitli televizyon programlarında şeflik yapmaya başlamıştır. İstanbul Culinary Enstitute’de İtalya yemekleri alanında workshoplar hazırlamıştır. Aynı zamanda gastronomi öğrencilerine danışmanlık yapan Danilo Zanna, Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerde ekranların karşısına çıkarak ününe ün katmayı başarmıştır.

Bir İtalyan, bir Hollandalı, 20 şehir 20 farklı AB Projesi sloganıyla yola çıkarak Avrupa’dan Anadolu’ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile Türkiye’yi gezerek ülkemizi tanıtmaya çalışmıştır.

Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. 2013 yılında doğan erkek çocuklarının adı ise Zeno Tibet’tir. 2019 yılından bu yana Masterchef Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturmaktadır.

Masterchef Türkiye Yarışması Hangi Ülkeden Uyarlanmıştır?

Bu program İngiltere’de reyting rekorlarını alt üst eden açılık yarışması olan Masterchef yarışmasından uyarlanmıştır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlarda yer almıştır. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarında yayınlanmaktadır.

Yarışmanın 2011 yılında yayımlanan sezonunda ise jüri üyeleri Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar bulunmaktaydı. Yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter üstlenmiştir.

2018 yılında yayımlanan sezonunda ise jüride Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amanı ve Somer Sivrioğlu yer almıştır.

2019 yılında ise Hazer Armani’nin yerine jüri koltuğuna Danilo Zanno geçmiştir.



Son Güncelleme: 22.11.2020 19:00
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AşçıMastercheffTv8Mastercheff Jürisi
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