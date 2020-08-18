MasterChef Türkiye son 16’ya kimler kaldı? MasterChef Türkiye 2020 son 16’ya kalan yarışmacılar

Pandemi sürecinde dizilerin olmaması nedeni ile yaz aylarında en fazla izlenen yapım TV 8 ekranlarında ki yarışma programı MasterChef Türkiye 2020’dir. Hafta hafta işlerin daha da kızıştığı MasterChef Türkiye 2020’de son 16’ya kalacak isimler 35 bölümde (7 hafta) belirlenecek.

MasterChef Türkiye 2020’nin en uzun sezon olacağı belirtilirken ilk defa 45. Bölümde son 16 belli oldu. Hatta son 16’ya kalan isimler için yapılacak dış çekimlerin hazırlıklarına bile başlandı.

MasterChef Türkiye 2020 son 16’ya kimler kaldı?

Barbaros Yoloğlu

Celal Sarıgül

Sedat Tuncer

Furkan Yalçın

Uğur Yılmaz Deniz

Duygu Acarsoy

Serhat Doğramacı

Ayyüce Kamit

Emir Elidemir

Özgül Coşar

Ebru Has

Esra Tokeli

Berk İlter

Gülşah Suna

Eray Aksungur

Tanya Kilitkayalı

MasterChef Türkiye 2020 finalistleri

Barbaros Yoloğlu

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yarışmaya katılan Yoloğlu 28 yaşındadır ve et yemekleri konusunda iddialı isimlerdendir.

Celal Sarıgül

1994 doğumlu olan Sarıgül Kıbrıs’tan yarışmaya katılmaktadır.

Sedat Tuncer

Kastamonu’dan yarışmaya katılan Tuncer 32 yaşındadır ve 13 yıllık profesyonel aşçıdır. Türkiye’nin ünlü yemek firmalarında aşçılık yapmaktadır.

Furkan Yalçın



Asıl mesleği pastacılık olan Yalçın 20 yaşındadır ve yarışmanın en genç üyelerinden bir tanesidir. 6 yıldır aşlık yapmaktadır.

Uğur Yılmaz Deniz

26 yaşında ki Deniz, Katar’da yaptığı aşçılık sayesinde yarışmanın iddialı isimlerinden bir tanesidir.

Duygu Acarsoy

35 yaşında ki son 16 yarışmacısı Acarsoy Ankara Üniversitesi mezunudur. Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim görevlisidir.

Serhat Doğramacı

23 yaşında ki Doğramacı 10 senedir aşçılıkla uğraşmaktadır. Yaptığı yemekler ile yarışmanın en iddialı isimlerinden bir tanesidir.

Ayyüce Kamit

24 yaşında ki genç yarışmacı İstanbul’da doğmuş ve büyümüştür. 4 yıldır profesyonel aşçı olan yarışmacı, yarışmanın en genç son 16 yarışmacılarından bir tanesidir.

Emir Elidemir

1994 İzmir doğumlu olan Elidemir Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü mezunudur.

Özgül Coşar

36 yaşında ki Coşar evli ve 2 çocuk annesidir. Asıl mesleği pastacılıktır.

Ebru Has

28 yaşında ki Has Balıkesirlidir. Aktif voleybol oyuncusu olan Has aynı zamanda profesyonel olarak aşçıdır.

Esra Tokeli

41 yaşında olan son 16 tutu yarışmacısı Tokeli deneyimli bir aşçıdır.

Berk İlter

2000 doğumlu olan yarışmacı İlter 7 yıldır yemek ve mutfakla ilgilenmektedir. Yarışmanın en genç yarışmacısıdır.

Gülşah Suna

Geçtiğimiz sezon MasterChef Türkiye 2019’dan tanınan Suna yemeği yetiştiremediği için elendiği yarışmaya bir yıl sonra tekrar katılarak son 16 turuna adını yazdırmıştır.

Eray Aksungur

MasterChef programında finale çıkarak finalde kaybeden Aksungur 23 yaşındadır ve programa bu sefer kazanmak için geldiğini söylemektedir. Mengenli olan Aksungur Mengen Meslek Yüksek okulunda Aşçılık bölümünden mezundur. Bolu ve Bodrum’da çeşitli mekanlarda aşçılık yapmaktadır.

Tanya Kilitkayalı