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MasterChef Türkiye son 16’ya kimler kaldı? MasterChef Türkiye 2020 son 16’ya kalan yarışmacılar

Pandemi de en fazla izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye 2020'de son 16'ya kalan yarışmacılar merak edilmeye devam ediyor. Reytingleri altüst eden MasterChef Türkiye 2020'de son 16'ya kalan yarışmacıların listesi.

18 Ağustos 2020 Salı 02:01
MasterChef Türkiye son 16’ya kimler kaldı? MasterChef Türkiye 2020 son 16’ya kalan yarışmacılar
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Pandemi sürecinde dizilerin olmaması nedeni ile yaz aylarında en fazla izlenen yapım TV 8 ekranlarında ki yarışma programı MasterChef Türkiye 2020’dir. Hafta hafta işlerin daha da kızıştığı MasterChef Türkiye 2020’de son 16’ya kalacak isimler 35 bölümde (7 hafta) belirlenecek.  

MasterChef Türkiye 2020’nin en uzun sezon olacağı belirtilirken ilk defa 45. Bölümde son 16 belli oldu. Hatta son 16’ya kalan isimler için yapılacak dış çekimlerin hazırlıklarına bile başlandı.  

MasterChef Türkiye 2020 son 16’ya kimler kaldı?

  • Barbaros Yoloğlu 

  • Celal Sarıgül 

  • Sedat Tuncer 

  • Furkan Yalçın 

  • Uğur Yılmaz Deniz 

  • Duygu Acarsoy 

  • Serhat Doğramacı 

  • Ayyüce Kamit 

  • Emir Elidemir 

  • Özgül Coşar 

  • Ebru Has 

  • Esra Tokeli 

  • Berk İlter 

  • Gülşah Suna 

  • Eray Aksungur 

  • Tanya Kilitkayalı 

MasterChef

 Türkiye 2020 finalistleri 

Barbaros Yoloğlu

 

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yarışmaya katılan Yoloğlu 28 yaşındadır ve et yemekleri konusunda iddialı isimlerdendir. 

Celal Sarıgül

 

1994 doğumlu olan Sarıgül Kıbrıs’tan yarışmaya katılmaktadır. 

Sedat Tuncer

 

Kastamonu’dan yarışmaya katılan Tuncer 32 yaşındadır ve 13 yıllık profesyonel aşçıdır. Türkiye’nin ünlü yemek firmalarında aşçılık yapmaktadır. 

Furkan Yalçın

 


Asıl mesleği pastacılık olan Yalçın 20 yaşındadır ve yarışmanın en genç üyelerinden bir tanesidir. 6 yıldır aşlık yapmaktadır.  

Uğur Yılmaz Deniz

 

26 yaşında ki Deniz, Katar’da yaptığı aşçılık sayesinde yarışmanın iddialı isimlerinden bir tanesidir.  

Duygu Acarsoy

 

35 yaşında ki son 16 yarışmacısı Acarsoy Ankara Üniversitesi mezunudur. Aynı zamanda özel bir üniversitede öğretim görevlisidir. 

Serhat Doğramacı

 

23 yaşında ki Doğramacı 10 senedir aşçılıkla uğraşmaktadır. Yaptığı yemekler ile yarışmanın en iddialı isimlerinden bir tanesidir. 

Ayyüce Kamit

 

24 yaşında ki genç yarışmacı İstanbul’da doğmuş ve büyümüştür. 4 yıldır profesyonel aşçı olan yarışmacı, yarışmanın en genç son 16 yarışmacılarından bir tanesidir.  

Emir Elidemir

 

1994 İzmir doğumlu olan Elidemir Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak sanatları bölümü mezunudur. 

Özgül Coşar

 

36 yaşında ki Coşar evli ve 2 çocuk annesidir. Asıl mesleği pastacılıktır. 

Ebru Has

 

28 yaşında ki Has Balıkesirlidir. Aktif voleybol oyuncusu olan Has aynı zamanda profesyonel olarak aşçıdır. 

Esra Tokeli

 

41 yaşında olan son 16 tutu yarışmacısı Tokeli deneyimli bir aşçıdır.  

Berk İlter

 

2000 doğumlu olan yarışmacı İlter 7 yıldır yemek ve mutfakla ilgilenmektedir. Yarışmanın en genç yarışmacısıdır.  

Gülşah Suna

 

Geçtiğimiz sezon MasterChef Türkiye 2019’dan tanınan Suna yemeği yetiştiremediği için elendiği yarışmaya bir yıl sonra tekrar katılarak son 16 turuna adını yazdırmıştır.  

Eray Aksungur

 

MasterChef programında finale çıkarak finalde kaybeden Aksungur 23 yaşındadır ve programa bu sefer kazanmak için geldiğini söylemektedir. Mengenli olan Aksungur Mengen Meslek Yüksek okulunda Aşçılık bölümünden mezundur. Bolu ve Bodrum’da çeşitli mekanlarda aşçılık yapmaktadır. 

Tanya

 Kilitkayalı

 

KKTC’den yarışmaya katılan Kilitkayalı en dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesidir. 26 yaşında öğretim görevlisi olan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm bölümü mezunudur.  



Son Güncelleme: 18.08.2020 02:01
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