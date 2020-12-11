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MasterChef Türkiye finali Exxen'demi yayınlanacak? Exxen ücretsiz mi olacak?

Sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye yarışmasının finaline az bir süre kala ortaya atılan iddia gündem oldu. Yarışmanın finalinin Exxen platformundan mı yayınlanacağını ve Exxen'in ücretsiz olup olmadığına içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 23:14
MasterChef Türkiye finali Exxen'demi yayınlanacak? Exxen ücretsiz mi olacak?
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Tv8’in en çok seyredilen programların olan MasterChef yarışmasının finaline çok az bir zaman kaldı. Ocak ayında yapılması beklenen yarışmanın finali hakkında yeni iddialar ortay çıktı. Bu iddiaya göre yarışmanın finali Tv8 kanalında yayınlanmayacak.

Masterchef finali nerde yayınlanacak?

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi olan Exxen, ocak ayında kullanıma açılacak. Ilıcalı’nın bu projeye tam 900 milyon TL bütçe ayırdığı söylenenler arasında. Ortaya atılan iddialara göre Tv8’de yayınlanan MasterChef yarışmasının finalinin de bu Exxen platformunda yapılacağı söyleniyor. Ocak ayında açılacak Exxen, ilk haftasında ücretsiz bir şekilde yayın yapacak. Konuya dair Acun Ilıcalı bir açıklama yapmadı.



Son Güncelleme: 11.12.2020 23:14
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefExxenAcun Ilıcalı
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