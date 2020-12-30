MasterChef Türkiye büyük final tarihi belli oldu mu, ne zaman?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’de final heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın finaline az bir süre kaldı. Yarışmacılardan Barbaros, Serhat ve Emir final haftasına kalmayı başarırken, jüri üyelerinden Somer Şef final haftasının konseptini ve tarihini açıkladı.

Buna göre MasterChef 3 Ocak 2021 Pazar akşamı yayınlanacak bölümüyle final yapacak. Yarışma 17 Temmuz tarihinde başlamıştı.

Yarışmanın 28 Aralık Pazartesi günü yayınlanan son bölümünde final haftasına kalan isimler belli olmuştu. Yarışmada finale Serhat, Emir ve Barbaros kalırken, Barbaros zeytinyağlı konseptiyle yaptığı yemekle hafta birincisi oldu. Büyük finale kalacak son isim ise Emir ve Serhat ikilisinden biri olacak. İkili bu akşam yayınlanacak bölümde karşı karşıya gelecek ve jüri üyelerinden en yüksek notu alan kişi finalde Barbaros’un rakibi olacak.

Öte yandan yarışmada bir ilk yaşanacak. Final yarışması iki boyunca sürecek. 2 Ocak Cumartesi günü başlayacak olan final yarışı üç oyun üzerinden sürecek. Üç oyundan ilki dört temel ürünler yapılacak ana yemek, ikinci oyunda yarışmacıların programda yaptıkları ilk yemekleri yapacak. Son oyunda ise yarışmacılar hayatlarını değiştiren yemeği yapacak.

3 Ocak Pazartesi günü finalistler menülerini hazırlanacak. Canlı olarak yayınlanacak bölümde yarışmacılar tabaklarına imza atıp son oyunla birlikte birinci açıklanacak.