MasterChef Türkiye Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında her hafta farklı bir ilde dış çekim gerçekleştiriliyor. Bu hafta Konya’ya giden ekip, Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde konuklarına menülerini sunacaklar.

Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?

Mevlana’nın en meşhur talebelerinden olan Ateşbaz-ı Veli’nin ölümünden sonra 1285 yılında Selçuklu mimarisinde inşa edilen türbe, dünyadaki ilk ve tek aşçı türbesidir. Mevlevilikte matbaha verilen önemden ötürü aşçı dedeler dergahta her daim saygı gören bir konumdadırlar. Dergaha mensup kişilerin hizmete başladıkları ilk yer matbahtır. Derviş olmak isteyenler, matbahta saka postu adı verilen postun üzerinde üç gün oturur ve verilen hizmeti izlerlermiş. Üç günün sonunda hala derviş olmak isteyenler ve Kazancı Dede tarafından uygun görülenler şeyhin izni ile burada hizmete başlarmış. Uygun bulunmayan kişilerin ise ayakkabıları dışarıya doğru ters çevrilerek kabul edilmediği bildirilir.

Matbah, tarikatta yetiştirilen kişilerin ilk derslerini aldıkları ve sınavdan geçtikleri yerdir. Mevlevihanelerdeki özel ocağa ‘’Ateşbaz-ı Veli Ocağı’’ adı verilmiştir. Bu makamın Mevlevilikteki yeri oldukça yüksek ve önemlidir.

Ateşbaz-ı Veli Türbesi, Meram ilçesinin sınırları içerisinde yer alan Ateşbaz-ı Veli Mahallesi’ndedir. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin güneydoğusunda yer almaktadır. Mimari açıdan bakıldığında kesme taş ve tuğladan kare plan üzerine sekizgen gövdeli, piramidal külah örtülü bir biçimde yapılmıştır. İki katlı türbenin alt katında cenazelik, üst katında ise ibadethane bulunmaktadır. Türbenin kıblesinde yer alan niyaz penceresinin üzerindeki kitabede şu sözler yazılıdır: ‘’Bu kabir 684 yılı recep ayı ortalarında ölen, millet ve dinin güneşi, said, şehid, merhum Ateşbaz İzzüddin oğlu Yusuf’undur. Yüce Allah rahmet etsin. Allah affedicidir.’’

Ateşbaz-ı Veli kimdir?

Ateşbaz-ı Veli, Mevlana’nın en ünlü öğrencilerinden biridir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Ateşbaz-ı Veli’nin adı Yusuf’tur. 1285 yılında vefat ettiği ve babasının adının İzzeddin olduğu bilinmektedir.

Bu önemli kişinin Mevlana’nın babası ile Horasan’dan geldiği ve kafileye Karaman’da dahil olduğu rivayet edilmektedir. Yusuf b. İzzeddin Efendi, Konya’da Mevlana’nın sohbetleri ile kendini geliştirdi ve tasavvuf yolunda yüksek derecelere geldi. Dergahta kendisine aşçıbaşılık görevi verildi. Bir gün yemek pişireceği sırada dergahta hiç odun kalmadığını görür ve odun almak için zaman yoktur. Mahcup bir şekilde Mevlana’nın huzuruna gider ve ‘’Efendim mutfakta hiç odun kalmamış, ne yapayım?’’ der. Mevlana ise latife yaparak ‘’Kazanın altına ayaklarını sokarak kazanı kaynat’’ der. Yusuf Efendi ise Mevlana’nın sözünü dinleyerek ayak parmaklarından çıkan ateşle yemeği pişirir. Yusuf Efendi bu olaydan sonra ‘’Ateşle Oynayan’’ anlamına gelen ‘’Ateşbaz’’ unvanını alır.