İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

MasterChef Türkiye Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?

Masterchef yarışmasının bu haftaki dış çekimlerinin gerçekleşeceği Ateşbaz-ı Veli Türbesinin nerede olduğu ve tarihçesi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Ateşbaz-ı Veli Türbesi ve Ateşbaz-ı Veli hakkında ayrıntılı bilgileri öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 17:58
MasterChef Türkiye Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?
Takip Et:

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında her hafta farklı bir ilde dış çekim gerçekleştiriliyor. Bu hafta Konya’ya giden ekip, Ateşbaz-ı Veli Türbesi’nde konuklarına menülerini sunacaklar.

Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?

Mevlana’nın en meşhur talebelerinden olan Ateşbaz-ı Veli’nin ölümünden sonra 1285 yılında Selçuklu mimarisinde inşa edilen türbe, dünyadaki ilk ve tek aşçı türbesidir. Mevlevilikte matbaha verilen önemden ötürü aşçı dedeler dergahta her daim saygı gören bir konumdadırlar. Dergaha mensup kişilerin hizmete başladıkları ilk yer matbahtır. Derviş olmak isteyenler, matbahta saka postu adı verilen postun üzerinde üç gün oturur ve verilen hizmeti izlerlermiş. Üç günün sonunda hala derviş olmak isteyenler ve Kazancı Dede tarafından uygun görülenler şeyhin izni ile burada hizmete başlarmış. Uygun bulunmayan kişilerin ise ayakkabıları dışarıya doğru ters çevrilerek kabul edilmediği bildirilir.

Matbah, tarikatta yetiştirilen kişilerin ilk derslerini aldıkları ve sınavdan geçtikleri yerdir. Mevlevihanelerdeki özel ocağa ‘’Ateşbaz-ı Veli Ocağı’’ adı verilmiştir. Bu makamın Mevlevilikteki yeri oldukça yüksek ve önemlidir.

Ateşbaz-ı Veli Türbesi, Meram ilçesinin sınırları içerisinde yer alan Ateşbaz-ı Veli Mahallesi’ndedir. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin güneydoğusunda yer almaktadır. Mimari açıdan bakıldığında kesme taş ve tuğladan kare plan üzerine sekizgen gövdeli, piramidal külah örtülü bir biçimde yapılmıştır. İki katlı türbenin alt katında cenazelik, üst katında ise ibadethane bulunmaktadır. Türbenin kıblesinde yer alan niyaz penceresinin üzerindeki kitabede şu sözler yazılıdır: ‘’Bu kabir 684 yılı recep ayı ortalarında ölen, millet ve dinin güneşi, said, şehid, merhum Ateşbaz İzzüddin oğlu Yusuf’undur. Yüce Allah rahmet etsin. Allah affedicidir.’’

Ateşbaz-ı Veli kimdir?

Ateşbaz-ı Veli, Mevlana’nın en ünlü öğrencilerinden biridir. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Ateşbaz-ı Veli’nin adı Yusuf’tur. 1285 yılında vefat ettiği ve babasının adının İzzeddin olduğu bilinmektedir.

Bu önemli kişinin Mevlana’nın babası ile Horasan’dan geldiği ve kafileye Karaman’da dahil olduğu rivayet edilmektedir. Yusuf b. İzzeddin Efendi, Konya’da Mevlana’nın sohbetleri ile kendini geliştirdi ve tasavvuf yolunda yüksek derecelere geldi. Dergahta kendisine aşçıbaşılık görevi verildi. Bir gün yemek pişireceği sırada dergahta hiç odun kalmadığını görür ve odun almak için zaman yoktur. Mahcup bir şekilde Mevlana’nın huzuruna gider ve ‘’Efendim mutfakta hiç odun kalmamış, ne yapayım?’’ der. Mevlana ise latife yaparak ‘’Kazanın altına ayaklarını sokarak kazanı kaynat’’ der. Yusuf Efendi ise Mevlana’nın sözünü dinleyerek ayak parmaklarından çıkan ateşle yemeği pişirir. Yusuf Efendi bu olaydan sonra ‘’Ateşle Oynayan’’ anlamına gelen ‘’Ateşbaz’’ unvanını alır.



Son Güncelleme: 12.12.2020 17:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ateşbaz-ı VeliYusuf EfendiMevlanaDervişDergahSaka PostuMevlevilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!
TRT1'in Kuruluş Osman dizisi ödül üstüne ödül topluyor!

Popüler Haberler

MasterChef Türkiye Ateşbaz-ı Veli Türbesi nerededir?
2021 Ocak kira zam oranı ne zaman belli olacak? 2020 Aralık'da kiralarda ne kadar artış oldu?
MasterChef Türkiye Konya Zazadin Hanı nerededir? Zazadin Hanı tarihi
İBO SHOW yeni bölüm saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İbo Show yayın saati ve canlı yayın kanalı
Milli Piyango online bilet nereden nasıl alınır? MP 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları
Süresiz nafaka kalkacak mı? Yeni nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz ve ömür boyu nafaka kaldırılacak mı?
Korona aşısı antikor oranı ve koruma süresi ne kadar?
Muhtasar ve Prim hizmet beyannamesi nedir? 2020 SGK bildirim süresi ne kadardır?
JÖH alımı 2021 ne zaman yapılacak?
BİM Marketde satılan HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri ve kullanıcı yorumları
Kuaförüm Sensin neden yok,? Bitti mi final mi yaptı? Kuaförüm Sensin ne zaman başlayacak?
Opel Astra marka araçlarda kampanya müjdesi!
Kamu bankaları hangileridir? Devlete ait olan bankalar hangileridir?
Steam Sonbahar ve Epic Games Store Sonbahar indirimleri başlıyor!
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim ücretleri ne kadardır?
AÖL 170 krediyle kimler mezun oldu, mezuniyet şartları neler?
Esnaf kira düzenlemesi ne zaman açıklanacak? Esnafa kira düzenlemesi nasıl olacak?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanıyor? 2020 Agi hangi durumlarda kesilir?
Vergi yapılandırma başvurusu için son tarih ne zaman?
Çocukluk dizisi final mi yapıyor, neden final yapıyor?
JÖH alımı olacak mı, ne zaman? 2021 JÖH olma şartları ve KPSS puan şartı kaç olacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.