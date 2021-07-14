İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Son Dakika
KPSS yerleştirme başvurularının sonuçları açıklandı!
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar şifreleri çalıyor!
Son Dakika
Facebook kullanıcıları dikkat! Bu uygulamalar...

MasterChef Türkiye 2021 yeni formatı nasıl olacak?

TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de ikinci tur olan üçlü düellolara geçildi. Jüriler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya, yarışmanın bu turunda yapılan format değişikliğini yarışmacılara açıkladı. Peki MasterChef Türkiye 2021 yeni formatı nasıl olacak? İşte detaylar...

14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:53
MasterChef Türkiye 2021 yeni formatı nasıl olacak?
Takip Et:

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye 2021’de ikinci turda da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Üçlü düelloların yapıldığı ikinci turda, jüriler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeni formatı yarışmacılara açıkladılar.

MasterChef Türkiye’nin, 13 Temmuz Salı günü ekranlara gelen bölümünde şefler kısa bir konuşma yaparak yarışma formatında yapılan değişiklikleri açıkladılar. İlk sözü alan Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu yıl kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı düellolar umuyorum. Master Chef Türkiye'nin kırılma noktasındasınız. Bu aşamada başarılı olamazsanız veda edeceksiniz" ifadeleri kullandı.

Daha sonra söz alan Sommer Sivrioğlu ise "Bu aslında en zor tur. Üç kişi giriyor, yalnızca bir kişi çıkıyor. Gerçi bu yıl formatta bir değişiklik yapıldı. Hepimize bir hak tanındı" ifadelerini kullandı.

Şeflere ‘Üst Tura Geçirme’ hakkı verildi

Formattaki yapılan değişikliği açıklayan Somer Şef, "En çok beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonra ki tura geçirme hakkımız oldu. Tabi kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" sözlerini kullandı.

Mehmet Şef ise, "Eğer öyle bir yarışmacı olursa bu hakkımızı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyıda geri gönderebiliriz" sözlerini söyledi.

Somer Şef, “Bazen çok iyi iki tabak yapılıyor, aradaki farkı anlamıyorsun. Birini alınca diğerine yazık oluyor. Bu sebeple yapılan değişiklikten dolayı çok mutluyum" sözleriyle formatın değişmesinden memnun olduğunu dile getirdi.


Son Güncelleme: 14.07.2021 21:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Masterchef TürkiyeSomer SivrioğluDanilo ZannaMehmet YalçınkayaMasterchef Türkiye Yeni Format2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak?
2021 Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak?
Begüm Birgören FOX TV Uzak Şehrin Masalı dizisinde
Begüm Birgören FOX TV Uzak Şehrin Masalı dizisinde
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları
Kefaret dizisinden final kararı
Kefaret dizisinden final kararı
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?

Popüler Haberler

MasterChef Türkiye 2021 yeni formatı nasıl olacak?
Kurban Bayramında Başkentray ücretsiz mi?
Kurban Bayramında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz mi?
TÜVTÜRK araç muayenesi 15 Temmuz'da açık mı?
Kurban Bayramı'nda Avrasya Tüneli Avrasya Tüneli ücretsiz mi?
Kurban Bayramında Kuzey Marmara Otoyolu ücretsiz mi?
Kurban Bayramı'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretsiz mi?
Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?
Sitare Akbaş kimdir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nerelidir?
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
2021 yılının en iyi 5 sanal gerçeklik gözlüğü hangileri?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
29 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
15 Temmuz kaç yılında oldu?
Kurban keserken hangi dualar okunur?
Delta varyantı ile ilgili korkutan haber: Türkiye'de bayramdan sonra etkili olacak
Aşı zorunlu olacak mı? Bakan Koca duyurdu
Günlük burç yorumları; 15 Temmuz Perşembe günü burç yorumları
Mahrem belgeseli nerede çekildi? Mahrem belgeseli oyuncuları kimler? Mahrem belgeselindeki itirafçılar gerçek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.