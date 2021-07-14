MasterChef Türkiye 2021 yeni formatı nasıl olacak?

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye 2021’de ikinci turda da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Üçlü düelloların yapıldığı ikinci turda, jüriler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yeni formatı yarışmacılara açıkladılar.

MasterChef Türkiye’nin, 13 Temmuz Salı günü ekranlara gelen bölümünde şefler kısa bir konuşma yaparak yarışma formatında yapılan değişiklikleri açıkladılar. İlk sözü alan Mehmet Yalçınkaya, "İkinci tura, üçlü düellolara hoş geldiniz. Gerçekten bu yıl kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı düellolar umuyorum. Master Chef Türkiye'nin kırılma noktasındasınız. Bu aşamada başarılı olamazsanız veda edeceksiniz" ifadeleri kullandı.

Daha sonra söz alan Sommer Sivrioğlu ise "Bu aslında en zor tur. Üç kişi giriyor, yalnızca bir kişi çıkıyor. Gerçi bu yıl formatta bir değişiklik yapıldı. Hepimize bir hak tanındı" ifadelerini kullandı.

Şeflere ‘Üst Tura Geçirme’ hakkı verildi

Formattaki yapılan değişikliği açıklayan Somer Şef, "En çok beğendiğimiz bir yarışmacıyı bir sonra ki tura geçirme hakkımız oldu. Tabi kimi seçeceğimize bu turun sonunda karar vereceğiz" sözlerini kullandı.

Mehmet Şef ise, "Eğer öyle bir yarışmacı olursa bu hakkımızı kullanacağız. Hiçbir şey yapamayan üç yarışmacıyıda geri gönderebiliriz" sözlerini söyledi.

Somer Şef, “Bazen çok iyi iki tabak yapılıyor, aradaki farkı anlamıyorsun. Birini alınca diğerine yazık oluyor. Bu sebeple yapılan değişiklikten dolayı çok mutluyum" sözleriyle formatın değişmesinden memnun olduğunu dile getirdi.