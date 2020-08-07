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MasterChef Türkiye 2020 ana kadroya 5. isim seçiliyor

Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarının başında gelen ve TV 8 ekranlarından yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında 7 Ağustos günü yayınlanan bölümün birincileri belli oldu. Vatandaşlarımız MasterChef Türkiye ana kadroya seçilen 5. Yarışmacıyı merak ediyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 22:12
MasterChef Türkiye 2020 ana kadroya 5. isim seçiliyor
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MasterChef Türkiye yarışması, TV 8 ekranlarında yayınlanan ve Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarının başında gelmektedir. Yarışmanın bugünkü bölümünde birbirinden farklı heyecanlar sahnelenecek. MasterChef Türkiye yarışmasında 7 Ağustos günü yayınlanan bölümün birincileri belli oldu. Vatandaşlarımız MasterChef Türkiye ana kadroya seçilen 5. Yarışmacıyı merak ediyor.

MasterChef Türkiye yarışmasının 2020 ana kadrosu belli oluyor. Bilindiği üzere tüm yarışmacılar ana kadroda olacak 16 ismin arasında yer almak için kıyasıya bir yarış haline girdi. MasterChef Türkiye yarışmasında 7 Ağustos günü yayınlanan bölümün birincileri belli oldu. Vatandaşlarımız MasterChef Türkiye ana kadroya seçilen 5. Yarışmacıyı merak ediyor.

MasterChef Türkiye Ana Kadro 5. Yarışmacı Kim?


MasterChef Türkiye bu akşam rekabetçi bir bölüme sahne olacak. Buna göre MasterChef Türkiye 2020 yarışmasının ana kadrosuna girecek 16 kişiden 5. Kişi bu akşam yayınlanacak bölümde seçilecek. Bu akşam ki bölümde Levrek Marin yemeği yapacak olan yarışmacılar, ana kadroya seçilebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda kalacaklar.

MasterChef Türkiye Ana Kadro 4. Yarışmacı Belli Oldu

MasterChef Türkiye yarışmasında 16 kişilik ana kadroda yer alacak olan 4 isim belli oldu. Şimdiye kadar final turunda Esra, Emir, Sedat, Furkan ve Ayyüce yarışmaya hak kazandı. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde ise ana kadroda yer alacak 5. İsim seçilecek. Son bölümde ise yarışmacılar arasından en iyi lezzeti ve sunumu hazırlayan Emir Elidemir adlı yarışmacı birinci olarak MasterChef Türkiye ana kadroda yarışacak 4. İsim olmayı başarmıştı. Vatandaşlarımız MasterChef Türkiye ana kadroya seçilen 5. Yarışmacıyı merak ediyor.

MasterChef Türkiye Ana Kadro Belli Oluyor

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında ana kadro final bölümleriyle yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yapılan 4 final bölümünde 4 yarışmacı zaten seçildi. Bu akşam 5. Yarışmacı belli olacak. Bugüne kadar ana kadroya Duygu, Serhat, Emir ve Özgür isimleri seçildi.

MasterChef Türkiye 2020 final yarışmasında ise birçok yarışmacı yarışacak. Bu yarışmacılar Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın, Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar, Berk İlter, Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya, Emir Elidemir, Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt, Rezzan Atan, Uğur Yılmaz Deniz, Eray Aksungur, Çağla Levent, Ebru Has gibi önemli yarışmacılar MasterChef Türkiye ana kadrosunda yarışmak için ellerinden geleni yapacaklar. Vatandaşlarımız bu büyük düelloda kimin galip çıkacağını merak ediyor.



Son Güncelleme: 07.08.2020 22:12
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Anahtar Kelimeler:
#MasterChef Türkiye#Ana Kadro#TV 8
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