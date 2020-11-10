İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan oldu
Son Dakika
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı...
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa rekoru kırdı
Son Dakika
Milli yüzücü Emre Sakçı Avrupa...
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Son Dakika
Ünlülerin 10 Kasım anma mesajları
Güvenli liman altında çok sert düşüş!
Son Dakika
Güvenli liman altında çok sert...

MasterChef Türkiye 12 Kasım Perşembe 98. bölüm fragmanı

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye 12 Kasım Perşembe 98. bölüm fragmanı yayınlandı.

10 Kasım 2020 Salı 17:54
MasterChef Türkiye 12 Kasım Perşembe 98. bölüm fragmanı
Takip Et:


TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 98. bölüm fragmanı yayınlandı. 12 Kasım 2020 Perşembe günü ekranlarda izleyicilerle buluşmaya devam edecek MasterChef yarışması yeni bölüm fragmanı reklamsız ve kaliteli olarak ekranlarda olacak.

MasterChef Türkiye'de en başarılı tatlıcı olarak öne çıkan Furkan'ın vedası şok etkisi yarattı. Emir Elidemir ile yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Furkan, 3'lü eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda eden yarışmacı oldu.




Son Güncelleme: 10.11.2020 17:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8Masterchef Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.