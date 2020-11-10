MasterChef Türkiye 12 Kasım Perşembe 98. bölüm fragmanı
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye 12 Kasım Perşembe 98. bölüm fragmanı yayınlandı.
10 Kasım 2020 Salı 17:54
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 98. bölüm fragmanı yayınlandı. 12 Kasım 2020 Perşembe günü ekranlarda izleyicilerle buluşmaya devam edecek MasterChef yarışması yeni bölüm fragmanı reklamsız ve kaliteli olarak ekranlarda olacak.
MasterChef Türkiye'de en başarılı tatlıcı olarak öne çıkan Furkan'ın vedası şok etkisi yarattı. Emir Elidemir ile yakın arkadaşlıklarıyla bilinen Furkan, 3'lü eleme potasından çıkamayarak yarışmaya veda eden yarışmacı oldu.
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