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Masterchef Somer Şef restoranı nerede?

MasterChef Türkiye’nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu ustalığıyla hayran bıraktı. Somer Şef yaptığı yemeklerle marifetlerini gösterirken izleyiciler MasterChef Somer Şef restoranı nerede sorusunu araştırmaya başladı.

15 Kasım 2020 Pazar 17:26
Masterchef Somer Şef restoranı nerede?
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef her bölümüyle gündem oluyor. Yarışmanın jüri üyeleri de bir hayli seviliyor. Yarışmanın jüri üyelerinden biri de Somer Şef’tir.


Somer Sivrioğlu yemek bilgisi ve renkli kişiliğiyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya başardı. Yarışmada bazı dönemlerde şefler yemek yapıyor ve Somer Şef ustalığını yaptığı yemeklerle konuşturuyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu kimdir?

25 Mayısıs 1971 yılında Eskişehir’de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu ailesinin sahibi olduğu restoran nedeniyle küçük yaştan itibaren mutfakla içli dışlıdır. Sivrioğlu Ankara Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş ve ardından Avusturalya’ya yerleşerek burada Türk restoranı açmıştır. 49 yaşındaki şef 195 cm boyunda ve 125 kilodur. Sivrioğlu, şuanda bekar olsa da daha önce Aslı Sivrioğlu ile 18 yıllık bir evlilik yaşamıştır. Yılın belli bir döneminde Avusturalya’da yaşayan Somer Şef’in restoranı Sydney’de yer almaktadır. Ülkemizde de Anason ve Efendy adlı iki restoranı vardır.



Son Güncelleme: 15.11.2020 17:26
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MasterchefSomer
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