MasterChef söğürme tarifi ve malzemeleri

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında yapılan söğürme birçok kişinin ilgisini çekti. MasterChef programında yapılan söğürme yemeğinin tarifi merak edilmeye devam ediliyor.

MasterChef Söğürme Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

3 adet közlenmiş patlıcan

2 adet biber

3 adet domates

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Üzerine:

Mayısdanoz

Yapılışı;

Soğan, biber ve sarımsağı yağın içinde kavurunuz.

Pembe renk alınca domatesi ekleyip yumuşamasını bekleyin.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyiniz.

Sonrasında közlenmiş patlıcanları koyup karıştırın ve ateşin üzerinden alınız.

Servis yaparken üstüne maydanoz serpiniz. Afiyet olsun.