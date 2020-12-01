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MasterChef söğürme tarifi ve malzemeleri

TV 8 ekranlarının popüler yemek programı MasterChef Türkiye'de yapılan söğürmenin tarifi merak edilenler arasında yerini aldı. MasterChef Türkiye programında yapılan söğürme yemeğini yapabilmek için gerekli olan malzemeleri seyirciler araştırmaya devam ediyor.

01 Aralık 2020 Salı 23:15
MasterChef söğürme tarifi ve malzemeleri
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TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında yapılan söğürme birçok kişinin ilgisini çekti. MasterChef programında yapılan söğürme yemeğinin tarifi merak edilmeye devam ediliyor.

MasterChef Söğürme Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

 

3 adet közlenmiş patlıcan

2 adet biber

3 adet domates

1 adet soğan

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Pul biber

Üzerine:

Mayısdanoz

Yapılışı;

Soğan, biber ve sarımsağı yağın içinde kavurunuz.

Pembe renk alınca domatesi ekleyip yumuşamasını bekleyin.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyiniz.

Sonrasında közlenmiş patlıcanları koyup karıştırın ve ateşin üzerinden alınız.

Servis yaparken üstüne maydanoz serpiniz. Afiyet olsun.

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 23:15
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefTürkiyeYemekSöğürmeTarifi
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