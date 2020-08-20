MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Serhat hakkında merak edilenler

MasterChef ilk 8 yarışmacısı içerisinde yer alan Serhat Doğramacı iddialı tavırlarıyla dikkatleri çekiyor. Yüz binlerce kişinin başvuruda bulunduğu MasterChef yarışmasında 3’lü düelloyu geçerek MasterChef 2020 rüya kadrosunda yer almayı başaran ilk isim Serhat Doğramacı oldu.

MasterChef Serhat Doğramacı kimdir?

23 yaşındaki Doğramacı, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 9 – 10 yılı aşkın süredir mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Doğramacı, ABD Utah’ta MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık ile birlikte çalıştığını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini dile getirdi.

MasterChef’te kolaylıkla birinci olacağını belirterek iddialı tavırlarıyla öne çıkan 23 yaşındaki Doğramacı, tavada mühürlenen levrek, ızgara pancar ve krema sosuyla jüri üyelerinden geçer not almayı başarmış ve düellolarda boy göstermişti.