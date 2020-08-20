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MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Serhat hakkında merak edilenler

MasterChef yarışması bu yıl çok sayıda iddialı isme ev sahipliği yapıyor. MasterChef Serhat hakkında araştırma yapan binlerce kişi için 'MasterChef Serhat Doğramacı kimdir?' sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
MasterChef Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Serhat hakkında merak edilenler
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MasterChef ilk 8 yarışmacısı içerisinde yer alan Serhat Doğramacı iddialı tavırlarıyla dikkatleri çekiyor. Yüz binlerce kişinin başvuruda bulunduğu MasterChef yarışmasında 3’lü düelloyu geçerek MasterChef 2020 rüya kadrosunda yer almayı başaran ilk isim Serhat Doğramacı oldu.

MasterChef Serhat Doğramacı kimdir?


23 yaşındaki Doğramacı, yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. 9 – 10 yılı aşkın süredir mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Doğramacı, ABD Utah’ta MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık ile birlikte çalıştığını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini dile getirdi.

MasterChef’te kolaylıkla birinci olacağını belirterek iddialı tavırlarıyla öne çıkan 23 yaşındaki Doğramacı, tavada mühürlenen levrek, ızgara pancar ve krema sosuyla jüri üyelerinden geçer not almayı başarmış ve düellolarda boy göstermişti.

 




Son Güncelleme: 20.08.2020 16:11
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef TürkiyeMasterChef SerhatTv8
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