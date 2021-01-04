MasterChef şampiyonu belli oldu!

MasterChef Türkiye 2020 programında merakla beklenen büyük final sonunda geldi. Barbaros ve Serhat sezonu şampiyon bitirmek için son kez kozlarını paylaştılar.

Ailelerinin de bulunduğu program naklen canlı olarak yayınlandı.

Canlı yayında yarışmacıların yemeğe başlamasından önce açıklama yapan Somer Şef, "Sonuçtan bağımsız olarak, "Saygınızla, emeğinizle sizin ikiniz de bizim için şampiyonsunuz" ifadelerine yer verdi.

Şampiyon belli oldu

İki gün boyunca süren ve canlı yayında yemek yaparak şampiyon olmak için mücadele veren yarışmacılardan kazanan kişi belli oldu. Ancak bu ikili arasında sadece 2 puan fark vardı.

Masterchef programında bu sezon şampiyon olan isim 144 puanla Serhat oldu. Barbaros'un toplam puanıysa 142’ydi.

Serhat'ın ilk açıklaması

Serhat kazandığını öğrendiğinden sonra şu açıklamalarda bulundu:

“Annem dedi ki ortadan ikiye bölemiyorlar mı kupayı? Bir kupa ama iki şampiyon var. O yüzden bu kupayı Barbaros Yoloğlu’yla kaldıracağım.”

Büyük ödül araba

MasterChef 2020 sezonunun büyük ödülü netlik kazandı. MasterChef şampiyonu Serhat Jeep'i alan taraf oldu.

'Basit bir şekilde birinci olacağım' demişti

Serhat'ın şampiyon olmasının ardından elemeler esnasında yaptığı konuşma yeniden sosyal medyada gündem oldu.

'Basit bir şekilde birinci olacağını' söyleyen Serhat, "Rakiplerimi eleyerek, hepsini eleyeceğim. Ben birinci olacağım çünkü" şeklinde konuşmuştu.