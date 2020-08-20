İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları yükseldi!
Son Dakika
Kamu ve özel bankalarda konut...
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı! 10 yılı aşan nafakalar silinecek
Son Dakika
Yüksek mahkemeden emsal niteliğinde karar...
Kamu'da görevli hamile personel idari izinli sayılacak
Son Dakika
Kamu'da görevli hamile personel idari...
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...

Masterchef Özgül Çoşar kimdir? MasterChef Özgül yaşı ve Instagram hesabı

MasterChef 2020'nin 16 kişilik rüya kadrosunda yerini alan Özgül Coşar'ın serüveni ve Instagram hesabı araştırılmaya başlandı. Annaç tavırlarıyla öne çıkan 'MasterChef Özgül Coşar kimdir?' ve yarışmacı hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:11
Masterchef Özgül Çoşar kimdir? MasterChef Özgül yaşı ve Instagram hesabı
Takip Et:

MasterChef Türkiye 2020 nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında reytingleri alt üst eden yemek yarışması MasterChef 2020’de üçlü düelloları başarıyla geçmeyi başaran Özgül Coşar, final turunda başarılı olarak ana kadroya girmeyi başardı. 8 kişilik ilk grup içerisinde yer almayı başaran Coşar sempatik tavırlarıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

MasterChef Özgül Coşar kimdir?


36 yaşındaki Özgül Coşar, gıda mühendisidir. Evli ve iki çocuğu olan Coşar; pastacılık ve ekmek bölümünü bitirmeyi başarmıştır. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Coşar, hayatı boyunca mutfakta olduğunu söylemektedir. Hız ve koordinasyon konusunda son derece başarılı olduğunu söyleyerek farkını koyabileceğini söyleyen Özgül Coşar’ı yarışmaya katılma konusunda teşvik eden ise kızı olmuştur.

Özgül Coşar’ın yemeği neydi?

Özgül Coşar humus ile pirzola servis ederek ilk turda Mehmet Şef ve Somer Şef’ten ‘evet’ oyları almayı başarmış ve sonraki tura geçmiştir.

MasterChef Özgül Coşar resmi Instagram hesabı: @ozgulcosar



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefMasterChef ÖzgülTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençliğim Eyvah dizisi Çavi ve Zola'nın anneleri diziye dahil oldu! Aysun Metiner ve Fulden Akyürek hakkında bilgiler
Gençliğim Eyvah dizisi Çavi ve Zola'nın anneleri diziye dahil oldu! Aysun Metiner ve Fulden Akyürek hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisinin müzikleri izleyiciler tarafından çok beğenildi!
Menajerimi Ara dizisinin müzikleri izleyiciler tarafından çok beğenildi!
MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef 2020 Yarışmacılarından Çağla Levent Kimdir? Çağla Levent Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef 2020 Yarışmacılarından Çağla Levent Kimdir? Çağla Levent Hakkında Bilinmeyenler
Atiye dizisi için 2. sezon tarihi belli oldu
Atiye dizisi için 2. sezon tarihi belli oldu
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri

Popüler Haberler

Kredi notu düşük ve sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi!
Gelir belgesi olmayan nakit ihtiyacı olan vatandaşlara müjde anında 15 bin TL kredi
Galatasaray'a transfer olan Brock Motum kimdir?
2020 İşkur öğrenciler için sosyal çalışma programı detayları belli oldu
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
13 üniversite KPSS şartsız personel alacak! Hangi kadrolarda alım yapılacak?
İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz rol aldığı yapımlar
Tom Cruise kimdir? Tom Cruise hayatı ve rol aldığı yapımlar
Fenerbahçe stoper gündemine Mauricio Lemos'u aldı! Mauricio Lemos kimdir?
Atasun Optik’ten Büyük Kampanya!
Kara Liste Kayıt Sorgulama İşlemleri ( Kara Listede miyim Nasıl Sorgularım, Öğrenirim)
Geleceğe Nefes Ol Kampanyası nedir? Kampanyaya nasıl katılabilirim?
18 Mart 2020 günü hangi güne denk geliyor? 18 Mart ne günü? 18 Mart 'ta ne oldu?
TRT EBA TV kanal frekans bilgileri (İlkokul, Ortaokul,Lise) eğitim kanalı
Bu hafta Survivor adasına gidecek olan izleyici Furkan Aydoğan kimdir?
Netflix Türkiye'de devam edecek mi, Netflix Türkiye'den çekiliyor haberleri gerçek mi?
Masterchef Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? MasterChef Esra hakkında bilgiler
Ayyüce isminin anlamı ne demek ve kökeni nerden geliyor?
Vakıflar Genel Müdürlüğünden aylık 914 TL para yardımı! VGM yardım başvuru şartları neler?
2020 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2020 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
MasterChef 2020 Yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Kim? Barbaros Yoloğlu Instagram Hesabı Ne?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.