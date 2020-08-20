Masterchef Özgül Çoşar kimdir? MasterChef Özgül yaşı ve Instagram hesabı

MasterChef Türkiye 2020 nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında reytingleri alt üst eden yemek yarışması MasterChef 2020’de üçlü düelloları başarıyla geçmeyi başaran Özgül Coşar, final turunda başarılı olarak ana kadroya girmeyi başardı. 8 kişilik ilk grup içerisinde yer almayı başaran Coşar sempatik tavırlarıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor.

MasterChef Özgül Coşar kimdir?

Özgül Coşar’ın yemeği neydi?

36 yaşındaki Özgül Coşar, gıda mühendisidir. Evli ve iki çocuğu olan Coşar; pastacılık ve ekmek bölümünü bitirmeyi başarmıştır. Yarışmaya İstanbul’dan katılan Coşar, hayatı boyunca mutfakta olduğunu söylemektedir. Hız ve koordinasyon konusunda son derece başarılı olduğunu söyleyerek farkını koyabileceğini söyleyen Özgül Coşar’ı yarışmaya katılma konusunda teşvik eden ise kızı olmuştur.

Özgül Coşar humus ile pirzola servis ederek ilk turda Mehmet Şef ve Somer Şef’ten ‘evet’ oyları almayı başarmış ve sonraki tura geçmiştir.

MasterChef Özgül Coşar resmi Instagram hesabı: @ozgulcosar