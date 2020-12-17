MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!

MasterChef Mustafa Survivor 2021'de

TV 8 ekranlarında üç sezondan beri ekranlarda yer alan MasterChef Türkiye programının geçen sezon yarışmacısı olan Mustafa Aydın, Survivor yarışma programının yeni sezonunda yer alacak isimlerden birisi oldu. Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölüme katılan eski oyuncular arasında bulunan Aydın, Survivor yarışma programına katılmak için efor testine girdiğini belirtti.

Sosyal Medyada “çık dışarı Mustafa” olarak bilinen Mustafa Aydın, geçtiğimiz sezon yarışırken Mehmet Şef tarafından stüdyodan kovuldu. Bu olayın sonrasında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Yılmaz, herhangi bir aksaklık olmazsa Survivor 2021 kadrosunda yer alacak.