İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
Son Dakika
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak...
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine servet kattı!
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine...

MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!

MasterChef Türkiye eski yarışmacısı olan Mustafa Aydın, Survivor 2021 kadrosuna dahil edilen isimlerden birisi oldu. TV 8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor 2021 yarışma programında yer alacak isimler arasında Mustafa Aydın'da bulunacak.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:29
MasterChef Mustafa Survivor 2021'de yarışacak!
Takip Et:

MasterChef Mustafa Survivor 2021'de

TV 8 ekranlarında üç sezondan beri ekranlarda yer alan MasterChef Türkiye programının geçen sezon yarışmacısı olan Mustafa Aydın, Survivor yarışma programının yeni sezonunda yer alacak isimlerden birisi oldu. Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölüme katılan eski oyuncular arasında bulunan Aydın, Survivor yarışma programına katılmak için efor testine girdiğini belirtti.

Sosyal Medyada “çık dışarı Mustafa” olarak bilinen Mustafa Aydın, geçtiğimiz sezon yarışırken Mehmet Şef tarafından stüdyodan kovuldu. Bu olayın sonrasında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

Yılmaz, herhangi bir aksaklık olmazsa Survivor 2021 kadrosunda yer alacak.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AydınMasteChefSurvivor 2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakteri kimdir? Hangi şehirde doğmuştur ve kaç yaşındadır?
Yasak Elma dizisinde Sıtkı karakteri kimdir? Hangi şehirde doğmuştur ve kaç yaşındadır?
Baraj dizisindeki Tülay karakteri kimdir? Gerçek adı ne? Sabriye Kara
Baraj dizisindeki Tülay karakteri kimdir? Gerçek adı ne? Sabriye Kara
Maraşlı dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi
Maraşlı dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi
Yeşilçam dizisinde Selin Şekercide oynayacak
Yeşilçam dizisinde Selin Şekercide oynayacak
Survivor 2021'e bir isim daha dahil oldu!
Survivor 2021'e bir isim daha dahil oldu!
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?

Popüler Haberler

Esnaf Kefalet Yardım Paketiyle Ağır Vasıta Araç Ve Kamyon Kredisi Nasıl Alınır, Şartlar Nelerdir?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 17 Aralık 2020 Perşembe Bankaların mevduat faiz oranları
Salda Gölü hangi ilde, nerededir? Salda Gölü haritadaki yeri
SGK grip aşısını karşılar mı? 2020 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Fox TV Hepsi Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
İBB ve İETT işçi statüsünde çalışan personele yüzde 13 zam yapıldı
PTT kart hesap numarası nerde yazıyor? PTT kart iban numarası öğrenme
Sol Yanım dizisinde Asena karakterine Defne Samyeli hayat veriyor
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler
Vikings yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Vikings 6. sezon fragmanı, tarihi ve oyuncuları
Benim Tatlı Yalanım Dizisinde Çalan Hadi İnşallah Olacak Olacak Şarkısı Sözleri
Yarı zamanlı çalışma ile çalışan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 2020
Milli Piyango 2020 biletleri ne kadar? Milli Piyango en çıkan çıkan uğurlu sayılar hangileri?
Trafikten men cezası hangi trafik ihlallerinde verilir?
Hisseli tapuya faizsiz kredi veren bankalar
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Vakıfbank müjdeyi verdi! Bankaya gitmeden SMS ile kredi başvurusu yapılabilecek
Garanti BBVA 36 ay vadeli, aylık 405 TL ödeme ile 10 Bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası!
Akrep dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Akrep karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.