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Masterchef Mehmet şef ve Barbaros neden kavga etti? Mehmet Şef'in çıldırdığı anlar!

MasterChef Mehmet Şef ve Barbaros neden kavga etti, Mehmet Şef’in çılgına döndüğü anlar gündem oldu. İzleyiciler ikili arasındaki tartışmanın nedenini araştırıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:43
Masterchef Mehmet şef ve Barbaros neden kavga etti? Mehmet Şef'in çıldırdığı anlar!
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’in dün akşam yayınlanan bölümünde sinirler gerildi. Sezon finaline az bir süre kala yarışmada heyecan artarken, dün yayınlanan bölümde Mehmet Şef ve yarışmacılardan Barbaros arasında tartışma yaşandı.

Son 5 kişinin kaldığı yarışmada dün akşam haftanın ikinci eleme adayı belirlendi. Yarışmacıların yapması gereken yemek ise Danilo Şef’in aranjman tabağı oldu. Tatlıların yapıldığı sırada yarışmacılardan Barbaros’un çikolatayla oynaması dikkat çekti ve Mehmet Şef Barbaros’a tepki gösterdi. Barbaros’a "Final haftası yarışmacısı sen misin? Orada buzdolabı açık sen yaptığın çikolatayla oynuyorsun. Tatlın da ılık"  Kaynak: Mehmet Şef çıldırdı! Mastercheff'te Mehmet şef ve Barbaros birbirine girdi! Şeklinde tepki gösterdi.

Şeflerin yemekleri tattığı sırada da Barbaros’un kafasını arkaya doğru çevirmesi sinirleri iyice gerdi. Kendisini savunurken buzdolabı kapağını Emir’in açık bıraktığını yüksek sesle söyleyen Barbaros’a Mehmet Şef “"Bana arkadaki yarışmacıyı mazeret gösterme. İşine sahip çıkarsan şampiyon olursun. Fırında yemek varken nasıl önünde yatıyorsan bunun da peşine düşeceksin"  Kaynak: Mehmet Şef çıldırdı! Mastercheff'te Mehmet şef ve Barbaros birbirine girdi! Şeklinde çıkıştı.

 



Son Güncelleme: 16.12.2020 20:43
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefMehmet şef
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