Masterchef Mehmet şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya hakkında bilgiler

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında 3 sezondur jüri üyeliği yapan Mehmet Şef, hem izleyiciler hem de yarışmacılar tarafından çok seviliyor. Yarışmacılara kimi zaman sert kimi zaman ise babacan davranan Mehmet Yalçınkaya’nın hayatı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor.

Mehmet Yalçınkaya kimdir?

1974 yılında Bolu’da doğan Mehmet Yalçınkaya dünyanın birçok yerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yapmıştır. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde eğitim alan şef, 2005’te Amerika’nın ünlü gurme dergisi ‘’Culinary’’ de Trend Chef olarak yer almıştır. 46 yaşında olan ünlü şef 2008 yılında Almanya’da gerçekleştirilen IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde üçüncü oldu. Farklı lezzetleri bir araya getirmeyi seven şef, ‘’Fusion Mutfak’’ akımını Türkiye’de uygulayan ilk şef olmuştur.

2012 yılında Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi olmuştur. Mehmet Yalçınkaya, şu an Masterchef programında jüri üyeliği yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan şef, kızıyla çektiği Youtube videoları ile çok konuşulmuştur.