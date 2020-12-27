Masterchef kereviz böreği nasıl yapılır? Kereviz Böreği tarifi ve malzemeleri

Masterchef programında yapılan kereviz böreği tarifi

Yeni bölümünde Maksut Aşkar’ın yarışmacılara yapmaları için gösterdiği kereviz böreği, sıkı takipçisi oldukça fazla olan ve izleyici kitlesi tarafından yapılan yemeklerin merak edildiği program izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte böreğin tarifi ve malzemeleri..

Kereviz Böreği Malzemeleri

• 4 tane büyük boy kereviz

• 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

• 2 yemek kaşığı kuş üzümü

• 1 çay bardağı pirinç

• 300 gram kıyma

• Yarım demet dereotu

• Yarım demet maydanoz

• 2 tane kuru soğan

• 2 yemek kaşığı kadar tereyağı

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 limonun suyu • 1 limonun suyu

• 1 çay bardağı ılık su

• Tuz

• Karabiber

• Kırmızı pul biber

• Yenibahar

• Kimyon

Yapılışı

Öncelikle ilk adım olarak kerevizler soyulur ve çok ince dilimler halinde doğranır. Doğrandıktan sonra kararmamaları için limonlu suya koyulur ve bekletilir.

Doğranan kerevizleri bir kenara bırakıp bir yandan iç harcı hazırlamaya başlanır. Tencereye tereyağı koyulup erimeye bırakılır ve içerisine ince doğranmış soğanlar koyulur. Soğanlarla birlikte dolmalık fıstıklar da koyularak karamelize olana kadar kavrulur. Kavrulan soğan ve fıstıkların içerisine kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edilir.

Harcın kavrulması ile diğer malzemeleri koyuyoruz. Pirinç, kuş üzümü, tuz, karabiber, kırmızı pul biber, yenibahar, kimyon, limon suyu da eklenir. Damak zevkine göre başka baharatlar da eklenebilir.

Son olarak karışımın içerisine bir çay bardağı su eklenir ve kısık ateşte suyunu çekmesi beklenir. Altı kapatıldıktan sonra ince ince doğranmış yeşillikler eklenir. 1-2 saat kadar dinlendirilir.

Yağlanan tepsiye doğranan kerevizler dizilir ve ortasına kıymalı harç koyulur. Üzerleri kereviz dilimleriyle kapatılır ve fırına verilir. Kerevizler kızarıncaya kadar fırında bekletilir ve kızarma işlemi tamamlandıktan sonra tabağa alınmaya hazırlanır. Kereviz böreği hazır durumdadır. Afiyet olsun!