MasterChef kazananı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Aralık MasterChef en yüksek puanı alan yarışmacı kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programının 21 Aralık Pazartesi günü ekranlarda olan yeni bölümünde yapılan yeni oylama sistemi merak konusu oldu.

Yeni yapılan puan sisteminde son dörde kalan yarışmacıların tam listesi belli oldu!

21 MasterChef kazananı kim?

Kalan son dört yarışmacıyla beraber yeni puanlama sistemine geçildi. Sorbe yemeğiyle jüri karşısına çıkan yarışmacılar en fazla puanı kazanabilmek için mücadele verdiler.

Serhat 25 puan

Emir 17 puan

Özgül 24 puan

Barbaros 31 puan

Böylelikle 1. Barbaros oldu.

2021 MasterChef son 4 yarışmacısı

Emir,

Barbaros,

Serhat,

Özgül