MasterChef kazananı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Aralık MasterChef en yüksek puanı alan yarışmacı kim oldu?

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programının 21 Aralık Pazartesi günü ekranlarda olan yeni bölümünde yapılan yeni oylama sistemi merak konusu oldu.
Yeni yapılan puan sisteminde son dörde kalan yarışmacıların tam listesi belli oldu!
21 MasterChef kazananı kim?
Kalan son dört yarışmacıyla beraber yeni puanlama sistemine geçildi. Sorbe yemeğiyle jüri karşısına çıkan yarışmacılar en fazla puanı kazanabilmek için mücadele verdiler.
Serhat 25 puan
Emir 17 puan
Barbaros 31 puan
Böylelikle 1. Barbaros oldu.
2021 MasterChef son 4 yarışmacısı
Emir,
Barbaros,
Serhat,
Özgül
Son Güncelleme: 21.12.2020 23:07