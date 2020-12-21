İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla kadın olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

MasterChef kazananı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Aralık MasterChef en yüksek puanı alan yarışmacı kim oldu?

MasterChef Türkiye programının finale yaklaşmasıyla beraber heyecan artmış durumda. TV 8 ekranlarının fenomen programında son 4 yarışmacı kaldı. Bu akşam yayınlanan yeni bölümünde son 4'e kalan yarışmacılar belli oldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:07
MasterChef kazananı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Aralık MasterChef en yüksek puanı alan yarışmacı kim oldu?
Takip Et:

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışma programının 21 Aralık Pazartesi günü ekranlarda olan yeni bölümünde yapılan yeni oylama sistemi merak konusu oldu.

Yeni yapılan puan sisteminde son dörde kalan yarışmacıların tam listesi belli oldu!

21 MasterChef kazananı kim?

Kalan son dört yarışmacıyla beraber yeni puanlama sistemine geçildi. Sorbe yemeğiyle jüri karşısına çıkan yarışmacılar en fazla puanı kazanabilmek için mücadele verdiler.

Serhat 25 puan

Emir 17 puan

Özgül 24 puan

Barbaros 31 puan

Böylelikle 1. Barbaros oldu.

2021 MasterChef son 4 yarışmacısı

Emir,

Barbaros,

Serhat,

Özgül



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MasterchefTürkiyeTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021'de kimler olacak?

Popüler Haberler

MasterChef kazananı kim oldu, hangi yarışmacı? 21 Aralık MasterChef en yüksek puanı alan yarışmacı kim oldu?
Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Berkyaruk gerçek tarihte var mıydı?
21 Aralık Epic Games Alien: Isolation nasıl oynanır?
Şeb-i Yelda nedir, ne demek?
Güncel findeks kredi notumu nasıl öğrenebilirim? 2020 Ücretsiz findeks sorgumala yapılır mı?
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2020
Gürsoy Vakfı bursu ne kadar? 2020 Gürsoy Vakfı bursu için şartlar
2020 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
Ritüel nedir? Ritüel yapmak günah mı? Kaç çeşit ritüel vardır?
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma
Cansu Taşkın kaza yaptı! Cansu Taşkın nasıl? Lüks aracı ile direğe çarptı, arabası pert oldu!
Güncel Kayseri fen liseleri taban puanları (2021)
İşten çıkarılan kişiye para yardımı yapılır mı? İşten çıkarılana yapılan devlet yardımları
Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlıyor? Bir Annenin Günahı 1. bölümden tanıtım fragman yayınlandı
Hastanede muayene olmak isteyenlerin ödeyeceği ücret ne kadar? (Devlet, özel, sağlık ocakları)
Show TV Çocuktan Al Haberi sunucu neden değişti? Evrim Akın neden yok?
2020 Halkbank Ziraatçi kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler
21 Aralık nar kırma saat kaçta yapılır? Nar kırma duası nedir?
Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2020 mazot ve gübre destekleme miktarları
Telefon ile güzel fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Anne karnında bebeğin kan grubu ne zaman belli olur? Gebelikte anne karnında bebeğin kan grubu öğrenilir mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.