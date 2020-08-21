Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?

TV8 ekranlarının en fazla izlenen yarışma programlarından MasterChef Türkiye yepyeni sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Survivor 2020 macerasının sona ermesiyle birlikte MasterChef Türkiye yarışması için hazırlıklar tamamlandı. Aşçıların MasterChef olabilmek için büyük bir mücadele içerisine gireceği yarışma programı jürileri içerisinde ünlü şef Somer Sivrioğlu da yer alıyor.

Somer Sivrioğlu kimdir?

1971 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sivrioğlu, Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisans için Avustralya’ya giden ünlü şef, Türkiye’de annesiyle birlikte çalışmış ve akabinde Avustralya’da Efendy adlı bir restoran açmıştır.

Aslı Sencer ile evliliğinden bir oğlu ve bir kızı olan Sivrioğlu, yemek bilgilerini yarışmacılara aktarmaktadır.