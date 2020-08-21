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Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli, yaşı kaç?

Türkiye'nin en büyük yarışmalarından Masterchef Türkiye'nin yeni sezonu merakla bekleniyor. Jürideki şefler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise Mehmet Yalçınkaya. Yarışmacılara karşı olan samimi ve sıcak davranışlarla bilinen Yalçınkaya, arada yaptığı sert eleştirilerle de dikkat çekiyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:48
Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli, yaşı kaç?
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Türkiye’nin en büyük yarışma proglarından biri olan Masterchef Türkiye tekrar başlayacak. Türkiye genelinden gelen birbirinden yetenekli şeflerin birbirinin önüne geçmeye çalıştığı bu yarışmada juri kısmındaki şeflerde dikkat çekiyor. Yarışma jurileri arasında en çok dikkat çeken şeflerden biri ise Mehmet Yalçınkaya. Genellikle yaptığı sert yorumlarla bilinen tecrübeli şefin hayatı ise merak edilenler arasında.

Mehmet Yalçınkaya kimdir? Nerede çalışıyor?

1988 yılında ortaokulu tamamlayan Mehmet Yalçınkaya bu dönemden sonra kariyerinin başlangıcı için gerekli adımları atmaya başlamıştır. Bundan sonraki hayatında üst derecede eğitimler alan Yalçınkaya 2004 yılında katıldığı İstanbul Yemek Akademisi’nde öğrenimini tamamladı. 2005 yılında ise Amerika’nın en büyük gurme dergilerinden biri olan CULINARY dergisi tarafından yaptığı spesiyal yemekler ve hayat öyküsü yayınlandı.


Olimpiyatlarda kazandığı madalyalar ve başarılarla Türkiyeyi gururlandıran Mehmet Yalçınkaya, farklı tatları birbirlerine uyarlamakta ise uzman. Fusion mutfak denen alan üzerinde çalışan Yalçınkaya, Türkiye’de bu mutfak türünün en iyi temsilcilerinden biri.

Şu anda İstanbul’daki Wyndham Grand İstanbul isimli lüks otelin mutfak şefliğini yapan Yalçınkaya fusion mutfak alanındaki çalışmalarını sergilemeye ve misafirlerine farklı tatlar sunmaya devam ediyor. Favorisi deniz ürünleri olan ünlü aşçının hazırladığı yemekler müşterilerin ilgisini çekiyor.

Evli olan Mehmet Yalçınkaya 2de çocuğa sahip. Genel olarak samimi ve yakın tavırlarıyla sevilen Mehmet Şef arada yaptığı sert yorumlarlada dikkat çekiyor. Masterchef Türkiye’nin yeni sezonunda yarışmacılarla arasının nasıl olacağı ise merak edilen konulardan biri.



Son Güncelleme: 21.08.2020 18:48
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