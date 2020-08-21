Masterchef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Türkiye'ye ne zaman geldi?

Son iki senedir insanların gönlünde taht kuran MasterChef isimli yarışma programının jürilerinden sevilen isim Danilo Zanna’nın hayatı hakkında insanlar oldukça meraklı durumdalar. MasterChef yarışmasının jürisi Danilo Zanna çoğu yarışmacı ve izleyenler tarafından sevilen bir isim olmuş durumda.
Danilo Zanna kimdir?
Zanna Türkiye’ye yerleşme kararını ise Tuğçe Demirbilek ile tanışmasını ardından aldı. Zanna sevimli Türkçe’si ile fazlasıyla sevilen isimlerden biri oldu. Zahide Yetiş’in programlarında aşçılık ve şeflik yapmış olan Danilo Zanna isimli şef bunun hemen ardından İtalyan İşi programında sunucu oldu.
Türkiye’ye gelişinden sonra Görümce filmi ile oyunculuk adımı da atmış olan Zanna Show TV’de Lezzet Akademisi isimli programda jüri oldu.