Masterchef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Türkiye'ye ne zaman geldi?

Son iki senedir insanların gönlünde taht kuran MasterChef isimli yarışma programının jürilerinden sevilen isim Danilo Zanna’nın hayatı hakkında insanlar oldukça meraklı durumdalar. MasterChef yarışmasının jürisi Danilo Zanna çoğu yarışmacı ve izleyenler tarafından sevilen bir isim olmuş durumda.

Danilo Zanna kimdir?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982 yılında İtalya’nın Toskana’sında dünyaya geldi. Aynı zamanda kendisi gibi aşçı bir ailenin evladı olan Zanna ailesinden gördüğü destek ile bu mesleği seçmiştir. Memleketi İtalya’nın mutfağına olan başarısı İtalyan açılardan aldığı eğitime dayanıyor.

Zanna Türkiye’ye yerleşme kararını ise Tuğçe Demirbilek ile tanışmasını ardından aldı. Zanna sevimli Türkçe’si ile fazlasıyla sevilen isimlerden biri oldu. Zahide Yetiş’in programlarında aşçılık ve şeflik yapmış olan Danilo Zanna isimli şef bunun hemen ardından İtalyan İşi programında sunucu oldu.

Türkiye’ye gelişinden sonra Görümce filmi ile oyunculuk adımı da atmış olan Zanna Show TV’de Lezzet Akademisi isimli programda jüri oldu.