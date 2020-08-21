İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Emeklilere tam 1200 TL ödeme yapılacak!
Son Dakika
Emeklilere tam 1200 TL ödeme...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Masterchef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Türkiye'ye ne zaman geldi?

MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna'nın hayatı son zamanlarda merak konusu oldu. Danilo Zanna'nın hayatını sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde.

21 Ağustos 2020 Cuma 18:47
Masterchef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Türkiye'ye ne zaman geldi?
Takip Et:

Son iki senedir insanların gönlünde taht kuran MasterChef isimli yarışma programının jürilerinden sevilen isim Danilo Zanna’nın hayatı hakkında insanlar oldukça meraklı durumdalar. MasterChef yarışmasının jürisi Danilo Zanna çoğu yarışmacı ve izleyenler tarafından sevilen bir isim olmuş durumda.

Danilo Zanna kimdir?


Danilo Zanna 15 Nisan 1982 yılında İtalya’nın Toskana’sında dünyaya geldi. Aynı zamanda kendisi gibi aşçı bir ailenin evladı olan Zanna ailesinden gördüğü destek ile bu mesleği seçmiştir. Memleketi İtalya’nın mutfağına olan başarısı İtalyan açılardan aldığı eğitime dayanıyor.

Zanna Türkiye’ye yerleşme kararını ise Tuğçe Demirbilek ile tanışmasını ardından aldı. Zanna sevimli Türkçe’si ile fazlasıyla sevilen isimlerden biri oldu. Zahide Yetiş’in programlarında aşçılık ve şeflik yapmış olan Danilo Zanna isimli şef bunun hemen ardından İtalyan İşi programında sunucu oldu.

Türkiye’ye gelişinden sonra Görümce filmi ile oyunculuk adımı da atmış olan Zanna Show TV’de Lezzet Akademisi isimli programda jüri oldu.



Son Güncelleme: 21.08.2020 18:47
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu
Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelecek isim belli oldu
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı
Netflix'in Türk yapımı dizisi Atiye'nin ikinci sezonundan ilk kareler paylaşıldı
Thor: Karanlık Dünya filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Thor: Karanlık Dünya filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Maraşlı dizisinde Burak Deniz'e güzel oyuncu Alina Boz eşlik edecek
Maraşlı dizisinde Burak Deniz'e güzel oyuncu Alina Boz eşlik edecek
Bay Yanlış dizisine yakışıklı oyuncu Serhat Parıl dahil oldu
Bay Yanlış dizisine yakışıklı oyuncu Serhat Parıl dahil oldu

Popüler Haberler

Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman başlayacak? Dizi hangi gün yayınlanacak?
Masterchef jürisi Somer Sivrioğlu kimdir, nereli, yaşı kaç?
Samsun büyükşehir belediyesi güncel iş ilanları ve personel alım başvuru şartları 21 Ağustos 2020 Cuma
Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya kimdir, nereli, yaşı kaç?
Masterchef jüri üyesi Danilo Zanna kimdir? Türkiye'ye ne zaman geldi?
Akbank'dan anında 50.000 TL'ye kadar kredi kampanyası
Türk Telekom 30 GB intenet bedava! 30 GB ücretsiz intenet başvuru şartları
Ziraat Bankası’ndan emekliye özel konut kredisi kampanyası! Ziraat Bankası Emeklinin Artısı konut kredisi kampanyasının özellikleri ve faiz oranları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 21 Ağustos 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Pandemi sürecinde esnaf kefalet kredisi nasıl alınır? ESKKK kefaletli kredi kampanyası
Show tv Hey Canlı magazin Elif Ece Uzun sunumuyla başladı!
İşyeri açmak için başvurular nereye yapılır? İşyeri açmak için gerekli evraklar ve ücretler
Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz Futbol'da neden yok? ROK Beyaz TV'den kovuldu mu?
2020 Emekli maaşına en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar hangileri?
TEB EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
3 Bankadan 20.000 TL gelir belgesiz emekli kredisi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödünç para kampanyası nedir, başvuru nasıl yapılır? 2.000 TL ödünç para nasıl alınır?
Ziraat Bankası Çalışan Artısı kredi paketi ile çalışanlara 30.000 Lira uygun faizli kredi verecek
İpragaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Tüp fiyatları ne kadar oldu?
Instagram gönderilerini keşfete düşrmek için yöntemler
65 yaş üzeri olan ve emekli olamayan vatandaşlara 2135 TL devlet yardımı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.