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MasterChef Junior yaş sınırı kaçtır? 2020 MasterChef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her bölümünde reytingleri alt üst eden Masterchef yemek yarışması bu kez Çocuklar için yeni bir formatla ekranlara gelecek. Masterchef Junior ile belirlenen yaş aralığındaki çocuklar yemek yaparak birbirlerinden daha güzel yemek yapmaya çalışacaklar...

24 Kasım 2020 Salı 00:09
MasterChef Junior yaş sınırı kaçtır? 2020 MasterChef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?
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TV 8 ekranlarında uzun süredir yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle izlenmeye devam eden Masterchef yemek yarışması bu defa Çocuklarla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Masterchef Junior’un TV 8 ekranlarındaki yerini alacağının açıklanması üzerine aileler çocuklarını hangi koşullarla yarışmaya dahil edebileceklerini araştırmaya başladılar.

Masterchef Junior ne zaman başlayacak?


TV 8 ekranlarında izlenecek olan Masterchef Junior’ın ne zaman başlayacağı çocuğu olan anne babalar tarafından merak ediliyor. Şimdiye dek ne zaman başlayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmayan Masterchef Junior’un başvuruları intenet sitesi üzerinden toplanmaya başladı. Çocuklara yönelik ortaya konacak olan yemek yapma programının başlayacağı tarihle ilgili bir açıklama yapıldığında yine sitemizden öğrenebilirsiniz.

Masterchef Junior yaş sınırı var mı?

Masterchef Junior programına yalnızca 9 ile 13 yaşlarının arasındaki çocukların alınacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Bu yaş aralığının dışındaki çocuklar yarışmaya katılım gösteremeyecekler.



Son Güncelleme: 24.11.2020 00:09
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Anahtar Kelimeler:
TV 8MasterchefMasterChef Junior
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