MasterChef Junior yaş sınırı kaçtır? 2020 MasterChef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarında uzun süredir yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle izlenmeye devam eden Masterchef yemek yarışması bu defa Çocuklarla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Masterchef Junior’un TV 8 ekranlarındaki yerini alacağının açıklanması üzerine aileler çocuklarını hangi koşullarla yarışmaya dahil edebileceklerini araştırmaya başladılar.
Masterchef Junior ne zaman başlayacak?
Masterchef Junior yaş sınırı var mı?
Masterchef Junior programına yalnızca 9 ile 13 yaşlarının arasındaki çocukların alınacağı ifade edilenler arasında yer alıyor. Bu yaş aralığının dışındaki çocuklar yarışmaya katılım gösteremeyecekler.
Son Güncelleme: 24.11.2020 00:09