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Masterchef Junior TV8 başvuru nasıl yapılır? Masterchef Junior yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası

Masterchef Junior TV8 başvuru nasıl yapılır? Masterchef Junior yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Masterchef Junior TV8 başvuru nasıl yapılır? Masterchef Junior yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 22 Kasım 2020 Pazar günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 15:28
Masterchef Junior TV8 başvuru nasıl yapılır? Masterchef Junior yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin çocuklar için hazırlanan yeni versiyonu MasterChef Junior’un başvuruları başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin çocuk versiyonu hazırlandı. Dünyada önekleri olan yarışma yine TV 8 ekranların yayınlanacak.

MasterChef Junior ne zaman başlayacak?


MasterChef Junior başvuruları başladı. Ancak yarışmanın ne zaman yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

MasterChef Junior başvuru şartları nelerdir?

MasterChef Junior başvuruları başladı. Yarışmaya başvuru yapacak çocuklarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında çocukların yemek yapmayı sevmesi en aranan şartlardan biridir. Bunun yanı sıra yarışmaya 8-13 yaş arasındaki çocuklar başvuru yapabilecek. Başvurularda sorulan diğer sorular ise şu şekilde;

  • Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?
  • Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?
  • Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?
  • Eğer Masterchef ünvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?
  • Mutfaktaki zayıf yönleri nelerdir?
  • Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?
  • Başvuru yapmasına kim vesile oldu?
  • Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğini söyler misiniz?
  • Herhangi bir ajansa üye misiniz?

MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır?

MasterChef Junior başvuruları TV 8 resmi sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu ile yapılmaktadır. Yarışmaya başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki link üzerinden başvuru formunu doldurabilir;

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1



Son Güncelleme: 22.11.2020 15:28
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Anahtar Kelimeler:
JuniorMasterchef
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