İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

Masterchef Junior programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları

Masterchef Junior programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Masterchef Junior programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 11.01.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 15:34
Masterchef Junior programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Takip Et:

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin çocuklar için hazırlanan yeni versiyonu MasterChef Junior’un başvuruları başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin çocuk versiyonu hazırlandı. Dünyada önekleri olan yarışma yine TV 8 ekranların yayınlanacak.

MasterChef Junior ne zaman başlayacak?

MasterChef Junior başvuruları başladı. Ancak yarışmanın ne zaman yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

MasterChef Junior başvuru şartları nelerdir?

MasterChef Junior başvuruları başladı. Yarışmaya başvuru yapacak çocuklarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında çocukların yemek yapmayı sevmesi en aranan şartlardan biridir. Bunun yanı sıra yarışmaya 8-13 yaş arasındaki çocuklar başvuru yapabilecek. Başvurularda sorulan diğer sorular ise şu şekilde;

  • Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?
  • Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?
  • Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?
  • Eğer Masterchef ünvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?
  • Mutfaktaki zayıf yönleri nelerdir?
  • Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?
  • Başvuru yapmasına kim vesile oldu?
  • Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğini söyler misiniz?
  • Herhangi bir ajansa üye misiniz?

MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır?

MasterChef Junior başvuruları TV 8 resmi sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu ile yapılmaktadır. Yarışmaya başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki link üzerinden başvuru formunu doldurabilir;

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1



Son Güncelleme: 11.01.2021 15:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
JuniorMasterchef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Hande Erçel reklam filminden milyonlar kazanacak!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor 2021 ile ilgili açıklama!
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Survivor 2021 hangi günler yayınlanacak
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
Atv'nin yeni dizisi Maraşlı hangi gün yayınlanacak?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor 2021 açılışında görsel şov yaptı

Popüler Haberler

SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
Masterchef Junior programı TV8 başvuru formu ve whatsapp iletişim numaraları
Survivor 2021 yarışmacıları ne kadar para alıyor?
PTT borç yapılandırma ve borç kapatma kredisi veriyor mu? 2021 PTT borç yapılandırma faiz oranı ve şartları
Çukur’da Yamaç'ı döven siyah maskeli, şapkalı kişi kim?
Ocak 2021 Seat otomobil kampanyaları
BTC bankalarda var mı? Bankalardan Bitcoin satılıyor mu?
2021 ücretli öğretmenlik şartları nelerdir? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?
4/D işçileri ve taşeronda asgari ücret maaş zammı, enflasyon farkı ödenmesi yapılacak mı? Taşerona ne kadar zam yapılacak?
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a ne zaman katılacak?
22 Mayıs 2019 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Burcunuza Göre Gündelik Yaşantınızda Neler Oluyor?
Ölen kişinin ayakkabıları neden kapı önüne konulur?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Uzunel oynadığı diziler
2020 Trafik Cezaları, Trafik Ceza Maddeleri ve Ceza Puanları
Peşinat olmadan ev kredisi alınır mı? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar hangileri?
2021 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Türk Telekom’dan paketlere özel 10 GB hediye internet
İş Bankası konut kredisi hesaplama ve ev kredisi başvurusu Ocak 2021 faiz oranları ve şartları
Telegram katıldı bildirimi nasıl kapatılır, kimlere gider?
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.